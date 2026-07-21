Хейли Бибер в эффектном красном платье отправилась на свидание с Джастином после финала ЧМ

Ранее в тот же день Биберы посетили финал чемпионата мира, в котором сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0 на стадионе в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси. Их 23-месячный сын Джек Блюз Бибер на матче замечен не был.