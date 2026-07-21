Хейли Бибер в эффектном красном платье отправилась на свидание с Джастином после финала ЧМ
29-летняя Хейли Бибер доказала, что умеет быть в центре внимания: на вечеринке после финала чемпионата мира она появилась в винтажном красном платье Christian Dior и стала одной из самых обсуждаемых гостей вечера.
Хейли и Джастин Бибер были замечены на вечеринке после финала ЧМ-2026 в Нью-Йорке, после того как певец выступил на шоу в перерыве финального матча чемпионата мира в Нью-Джерси.
29-летняя Хейли выбрала для праздничного вечера винтажное красное мини-платье Christian Dior by John Galliano из коллекции осень-зима 2005 года с черной кружевной отделкой. Образ она дополнила черными кожаными босоножками. Среди аксессуаров были черный клатч из кожи с тиснением под крокодила, узкие овальные солнцезащитные очки и ярко-голубой маникюр.
Джастин как обычно выбрал более расслабленный уличный стиль: бело-зеленый худи в горошек поверх зеленой футболки, свободные темно-синие джинсы, белые кроссовки и черные очки.
Ранее в тот же день Биберы посетили финал чемпионата мира, в котором сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0 на стадионе в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси. Их 23-месячный сын Джек Блюз Бибер на матче замечен не был.
Джастин Бибер выступил на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира вместе с Мадонной, Шакирой и BTS. 11-минутное выступление было организовано фронтменом Coldplay Крисом Мартином.