Рианна, Бейонсе, Том Круз, Бекхэмы и не только: финал ЧМ собрал десятки мировых звезд

Финал стал настоящим праздником не только футбола, но и шоу-бизнеса. Еще больше внимания к событию привлекло первое в истории чемпионатов мира полноценное шоу в перерыве матча с участием Мадонны, Шакиры, BTS и Джастина Бибера, а церемонию закрытия украсили выступления Робби Уильямса, Поста Мэлоуна, Дженнифер Хадсон и Николь Шерзингер.