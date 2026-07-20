Звезды на финале чемпионата мира по футболу 2026
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года в Нью-Джерси превратился не только в главное спортивное событие года, но и в ...
Рианна, Бейонсе, Том Круз, Бекхэмы и не только: финал ЧМ собрал десятки мировых звезд
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года в Нью-Джерси превратился не только в главное спортивное событие года, но и в одно из самых звездных мероприятий. На трибунах New York New Jersey Stadium собрались десятки знаменитостей мирового уровня - от голливудских актеров и музыкантов до спортсменов и супермоделей.
Особое внимание привлекли Рианна и A$AP Rocky, которые появились вместе и с удовольствием наблюдали за матчем. Редкий совместный выход совершили Бейонсе и Jay-Z, также оказавшиеся в центре внимания фотографов. Среди гостей были Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Круз, Мик Джаггер, Мэтт Деймон, Фаррелл Уильямс, Серена Уильямс, Кевин Харт, Уилл Феррелл, Тревор Ноа, Джулия Гарнер, Аня Тейлор-Джой, Габриэль Юнион, а также звезды НБА Карл-Энтони Таунс и Джейлен Брансон.
Не менее обсуждаемыми стали Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые не скрывали своих чувств на трибунах. Среди гостей также заметили президента США Дональда Трампа, короля Испании Филиппа VI с королевой Летисией, президента ФИФА Джанни Инфантино и других известных политиков и общественных деятелей.
Финал стал настоящим праздником не только футбола, но и шоу-бизнеса. Еще больше внимания к событию привлекло первое в истории чемпионатов мира полноценное шоу в перерыве матча с участием Мадонны, Шакиры, BTS и Джастина Бибера, а церемонию закрытия украсили выступления Робби Уильямса, Поста Мэлоуна, Дженнифер Хадсон и Николь Шерзингер.
По количеству звездных гостей финал чемпионата мира оказался сопоставим с церемонией вручения премии "Оскар" или Супербоулом. Пока футболисты боролись за главный трофей мирового футбола, на трибунах фотографы буквально не успевали переключаться между знаменитостями, каждая из которых становилась поводом для новых публикаций в мировых СМИ.