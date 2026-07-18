"Я каждый день умираю". Женщина с голубями из "Один дома" перед смертью раскрыла всю правду о пережитых кошмарах

Брак Фрикер и Дэвиса постепенно разрушался из-за его проблем с алкоголем. В 1988 году супруги развелись, но окончательно чужими не стали. В 1990 году они вновь начали общаться. Однако вскоре Дэвис погиб, упав с лестницы. Его смерть стала еще одной потерей в жизни актрисы. Трагедия произошла примерно в тот же период, когда Фрикер достигла вершины профессиональной карьеры. Она могла держать в руках «Оскар», получать роли в крупных фильмах и слышать аплодисменты, но возвращалась в жизнь, где у нее не было ни мужа, ни детей. После развода она больше не вышла замуж.