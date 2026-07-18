"Я каждый день умираю". Женщина с голубями из "Один дома" перед смертью раскрыла всю правду о пережитых кошмарах
За голливудским блеском первой ирландской обладательницы «Оскара» скрывалась жизнь, полная кошмаров: жестокие побои матери при молчаливом согласии отца, детское насилие, два изнасилования, принудительная стерилизация и гибель любимого мужа. Пережив депрессию, попытки суицида и полное одиночество, прикованная к постели Бренда Фрикер на закате лет решилась на главное - сорвать глянцевую маску и рассказать леденящую душу правду о своей судьбе.
Бренда Фрикер умерла в Дублине в возрасте 81 года после продолжительного ухудшения здоровья. Она вошла в историю как первая ирландская актриса, получившая «Оскар», однако сама относилась к награде почти равнодушно: некоторое время статуэтка лежала в пластиковом пакете под раковиной.
Незадолго до смерти актриса выпустила мемуары «She Died Young: A Life in Fragments» — «Она умерла молодой: жизнь во фрагментах». Книга впервые раскрыла публике то, о чем Фрикер молчала большую часть жизни.
Мать избивала ее, а отец оставался в стороне
Бренда Фрикер родилась в 1945 году в Дублине. Ее отец Десмонд был журналистом, мать Бина работала учительницей. Со стороны семья могла казаться образованной и вполне благополучной. Но дома девочка постоянно ждала нового приступа материнской ярости.
Фрикер рассказывала, что мать избивала ее настолько жестоко, что после побоев оставалась кровь. Особенно болезненным для актрисы было воспоминание об отце. Он находился рядом, но не защищал дочь.
Спустя десятилетия Фрикер продолжала задаваться вопросом: почему взрослый мужчина, который должен был остановить происходящее, позволял этому продолжаться?
Позже врачи обнаружили у ее матери опухоль головного мозга и предположили, что заболевание могло влиять на ее поведение. Но это объяснение не отменяло того, что Бренда годами жила в страхе и чувствовала себя никому не нужной.
«Дружба», за которую ребенок должен был платить
Когда Бренде было около восьми лет, в ее жизни появился 30-летний мужчина из театрального кружка. Он предложил давать ей индивидуальные уроки сценической речи, и родители каждую неделю приводили девочку к нему домой.
Он читал ей книги, учил стихам, отвечал на вопросы и разговаривал с ней как со взрослой. Для ребенка, которому дома не хватало внимания и тепла, эти встречи стали едва ли не самыми счастливыми часами недели. Но постепенно мужчина начал заставлять девочку участвовать в действиях сексуального характера.
Самое страшное заключалось в том, что Бренда не воспринимала его как врага. Она считала его другом и была убеждена, что их тайна — это цена, которую нужно платить за внимание, книги, разговоры и ощущение собственной значимости.
Уже во взрослом возрасте Фрикер понимала, что стала жертвой груминга. Взрослый человек использовал эмоционально уязвимого ребенка, который был не способен понять происходящее или дать осознанное согласие.
В 10 лет она начала причинять себе боль
Примерно с десяти лет Бренда начала намеренно наносить себе повреждения. Она прятала острые предметы и оставляла на коже небольшие следы, которые можно было объяснить царапинами от кустов или кошки. Фрикер вспоминала, что эти повреждения странным образом успокаивали ее.
В жизни, где взрослые контролировали ее тело, настроение и безопасность, причиненная себе боль становилась чем-то, что принадлежало только ей. Это была еще одна тайна, которую никто не мог у нее отнять.
Позднее самоповреждение переросло в тяжелую многолетнюю борьбу с депрессией. Фрикер неоднократно пыталась уйти из жизни и несколько раз лечилась в психиатрических учреждениях. Она рассказывала, что один из врачей помог ей понять: внутренняя боль, вероятно, не исчезнет полностью, но с ней можно продолжать жить.
Авария, уничтожившая ее образование
В 14 лет Бренда ехала на велосипеде и столкнулась с автомобилем. От удара она лицом пробила лобовое стекло. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что почти два года девочка провела в больницах и на лечении.
По словам Фрикер, виновником аварии был водитель, однако благодаря его политическим связям дело удалось замять. Никто не понес наказания, а сама Бренда потеряла важнейшие годы учебы.
До аварии она хорошо справлялась с латынью и алгеброй. После продолжительного лечения вернуться к прежнему уровню уже не смогла и покинула школу без квалификации.
Даже став известной актрисой и начитанным человеком, Фрикер продолжала считать себя необразованной. Она признавалась, что этот комплекс оставался с ней всю жизнь и причинял настоящую боль.
Изнасилование в 17 лет
В 17 лет Фрикер пережила изнасилование на вечеринке. В мемуарах она писала, что после нападения чувствовала себя внутренне сломленной. Но вместо того чтобы обвинять насильника, девушка обвиняла себя.
Фрикер позднее объясняла, что именно так часто чувствуют себя жертвы: им кажется, будто они сами сделали что-то не так, пришли не туда, доверились не тому человеку или недостаточно активно сопротивлялись.
«Тебе кажется, что изнасилование произошло по твоей вине», — говорила актриса.
После случившегося ее психическое состояние резко ухудшилось. Начался цикл депрессии, самоповреждения, попыток уйти из жизни и госпитализаций.
И все же в ней оставалось желание жить. Она работала в журналистике, некоторое время была помощницей в газете, уезжала в Испанию, а затем почти случайно оказалась на сцене.
Насилие повторилось в актерской среде
Театр первоначально стал для Бренды безопасным местом. Она говорила, что во время работы чувствовала себя защищенной: у нее была роль, задача и люди, которые ценили ее талант. Но прошлое снова настигло ее.
В мемуарах Фрикер обвинила в изнасиловании английского актера Джеймса Доннелли, который, как и она, снимался в сериале «Улица Коронации», хотя и в другое время. Доннелли умер в 1992 году.
Фрикер не обращалась в полицию. Она объясняла это стыдом, страхом и уверенностью, что ей не поверят. В те годы жалоба на известного мужчину могла разрушить карьеру самой женщины, в то время как обвиняемый продолжал работать. Когда журналист позднее произнес имя Доннелли, актриса надолго замолчала, а затем назвала его мерзавцем.
Несбывшееся материнство
В 1979 году Бренда Фрикер вышла замуж за режиссера Барри Дэвиса. Она мечтала о детях, но все беременности заканчивались выкидышем. В последнюю беременность актрисе провели операцию. Очнувшись, она узнала, что врачи удалили ей матку. По словам Фрикер, ее согласия никто не спрашивал. Она потеряла ребенка и одновременно лишилась возможности когда-либо стать матерью.
Для женщины, которая с детства переживала нарушение личных границ и потерю контроля над собственным телом, случившееся стало очередной глубокой травмой.
Позднее ее сестра Грания умерла от последствий алкоголизма в возрасте 68 лет. Именно память о рано разрушенной жизни сестры вдохновила название мемуаров «Она умерла молодой».
Алкоголизм мужа и трагический финал брака
Брак Фрикер и Дэвиса постепенно разрушался из-за его проблем с алкоголем. В 1988 году супруги развелись, но окончательно чужими не стали. В 1990 году они вновь начали общаться. Однако вскоре Дэвис погиб, упав с лестницы. Его смерть стала еще одной потерей в жизни актрисы. Трагедия произошла примерно в тот же период, когда Фрикер достигла вершины профессиональной карьеры. Она могла держать в руках «Оскар», получать роли в крупных фильмах и слышать аплодисменты, но возвращалась в жизнь, где у нее не было ни мужа, ни детей. После развода она больше не вышла замуж.
«Оскар» не сделал ее счастливой
В фильме «Моя левая нога» Фрикер сыграла мать художника и писателя Кристи Брауна, родившегося с церебральным параличом. Ее героиня защищала сына и отказывалась считать его беспомощным.
В 1990 году эта роль принесла ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Дэниел Дэй-Льюис получил награду за главную роль.
Фрикер стала первой ирландской актрисой — обладательницей премии Американской киноакадемии, а успех «Моей левой ноги» стал важным событием для всей ирландской киноиндустрии.
Однако к собственной награде она относилась без пиетета. Сначала хранила ее в пластиковом пакете под раковиной, а позднее использовала как подпорку для двери ванной. Слава не смогла изменить ее представление о себе. Где-то внутри она по-прежнему оставалась девочкой, которую били дома и которая тщетно ждала защиты.
Женщина с голубями и реальное одиночество
В 1992 году Фрикер сыграла одну из самых запоминающихся ролей в фильме «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».
Ее бездомная героиня живет среди голубей в Центральном парке. Когда-то она любила человека, но после предательства перестала доверять людям. Дружба с Кевином ненадолго возвращает ей ощущение близости.
Для зрителей это была трогательная рождественская история. Для Фрикер образ оказался пугающе близким.
В 2020 году актриса рассказывала, что жила одна, а рождественские праздники нередко становились для нее очень темным временем. Она выключала телефон, закрывала шторы и оставалась дома со своей собакой.
Тяжелее всего ей было в новогоднюю ночь. Когда в полночь начинали звонить церковные колокола, рядом не было человека, которого можно было бы обнять или которому можно было бы улыбнуться. Фрикер прямо сравнивала себя со своей героиней: Женщина с голубями тоже была совершенно одна.
Последние годы: кровать, лекарства и постоянная боль
К моменту выхода мемуаров Фрикер почти не вставала с кровати. Она пережила несколько падений, переломы, страдала от опухших суставов, одышки, усталости и постоянной боли.
Рядом с кроватью лежали лекарства: по словам актрисы, ей приходилось принимать около 25 таблеток в день. Домой ежедневно приходили помощницы.
«Я каждый день умираю от боли», — говорила Фрикер в 2025 году.
И сразу же добавляла с привычным черным юмором, что, вероятно, проживет до ста лет.
Работа над мемуарами заняла около четырех лет и стала еще одним испытанием. Актрисе пришлось возвращать воспоминания, которые она годами пыталась забыть с помощью психиатров. Она признавалась, что почти каждую строчку неоднократно удаляла и переписывала. Рассказ о прошлом не принес ей полного освобождения, но позволил наконец назвать пережитое своими именами.