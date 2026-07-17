Дженнифер Лопес произвела фурор на улицах Сицилии после показа Dolce & Gabbana
Фото: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
Дженнифер Лопес наслаждалась сицилийским солнцем, прогуливаясь по улицам Таормины вместе с сестрой Линдой Лопес и своей командой охраны.
Мировые звезды

Дженнифер Лопес произвела фурор на улицах Сицилии после показа Dolce & Gabbana

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Дженнифер Лопес стала одной из самых заметных гостей закрытого показа Dolce & Gabbana Alta Moda, который в этом году прошел в живописной Таормине на Сицилии. 56-летняя певица не только появилась на эксклюзивном мероприятии итальянского модного дома, но и вызвала настоящий ажиотаж среди прохожих, когда решила прогуляться по улицам курортного города.

После завершения официальной части шоу Дженнифер Лопес вышла к публике и прошлась среди толпы поклонников и туристов. Очевидцы сразу узнали звезду, а вокруг нее собрались люди, желающие сделать фотографии и увидеть артистку вживую. 

Фото: Michele Cutuli/Shutterstock/ Vida Press
Дженнифер выбрала белые укороченные брюки с высокой талией и цветочным принтом. К ним она подобрала микротоп в тон с перекрещивающимися бретелями.
Дженнифер выбрала белые укороченные брюки с высокой талией и цветочным принтом. К ним она подобрала микротоп в тон с перекрещивающимися бретелями.

Дженнифер Лопес наслаждалась сицилийским солнцем, прогуливаясь по улицам Таормины вместе с сестрой Линдой Лопес и своей командой охраны. Суперзвезда остановилась, чтобы полюбоваться захватывающими видами города, а завершила прогулку освежающей гранитой — традиционным сицилийским десертом из колотого льда. Ее сопровождающие также не упустили возможности попробовать местное лакомство.

Фото: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
Лопес завершила прогулку освежающей гранитой — традиционным сицилийским десертом из колотого льда.
Лопес завершила прогулку освежающей гранитой — традиционным сицилийским десертом из колотого льда.

Для прогулки по Таормине Лопес выбрала эффектный летний образ от Dolce & Gabbana. Артистка появилась в белых укороченных брюках с высокой талией и цветочным принтом, дополнив их мини-топом в тон с перекрещивающимися бретелями. Наряд подчеркнул ее спортивную форму и рельефный пресс, которым певица продолжает восхищать поклонников.

Фото: Michele Cutuli/Shutterstock/ Vida Press
В перерывых между официальными мероприятиями певица решила прогуляться по узким улочкам курортного города.
В перерывых между официальными мероприятиями певица решила прогуляться по узким улочкам курортного города.

Певица уже много лет придерживается строгого режима тренировок и внимательно следит за питанием. Несмотря на насыщенный график, концерты и съемки, Лопес удается сохранять подтянутую фигуру, что регулярно становится предметом обсуждения среди ее поклонников.

Фото: Michele Cutuli/Shutterstock/ Vida Press
Дженнифер выбрала расслабленный курортный стиль для прогулки по живописному городу.
Дженнифер выбрала расслабленный курортный стиль для прогулки по живописному городу.

Появление артистки на Сицилии стало одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия Dolce & Gabbana Alta Moda, где традиционно собираются знаменитости, представители индустрии моды и VIP-гости со всего мира.

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Dolce & GabbanaДженнифер Лопес

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