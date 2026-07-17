Дженнифер Лопес произвела фурор на улицах Сицилии после показа Dolce & Gabbana
Дженнифер Лопес стала одной из самых заметных гостей закрытого показа Dolce & Gabbana Alta Moda, который в этом году прошел в живописной Таормине на Сицилии. 56-летняя певица не только появилась на эксклюзивном мероприятии итальянского модного дома, но и вызвала настоящий ажиотаж среди прохожих, когда решила прогуляться по улицам курортного города.
После завершения официальной части шоу Дженнифер Лопес вышла к публике и прошлась среди толпы поклонников и туристов. Очевидцы сразу узнали звезду, а вокруг нее собрались люди, желающие сделать фотографии и увидеть артистку вживую.
Дженнифер Лопес наслаждалась сицилийским солнцем, прогуливаясь по улицам Таормины вместе с сестрой Линдой Лопес и своей командой охраны. Суперзвезда остановилась, чтобы полюбоваться захватывающими видами города, а завершила прогулку освежающей гранитой — традиционным сицилийским десертом из колотого льда. Ее сопровождающие также не упустили возможности попробовать местное лакомство.
Для прогулки по Таормине Лопес выбрала эффектный летний образ от Dolce & Gabbana. Артистка появилась в белых укороченных брюках с высокой талией и цветочным принтом, дополнив их мини-топом в тон с перекрещивающимися бретелями. Наряд подчеркнул ее спортивную форму и рельефный пресс, которым певица продолжает восхищать поклонников.
Певица уже много лет придерживается строгого режима тренировок и внимательно следит за питанием. Несмотря на насыщенный график, концерты и съемки, Лопес удается сохранять подтянутую фигуру, что регулярно становится предметом обсуждения среди ее поклонников.
Появление артистки на Сицилии стало одним из самых обсуждаемых моментов мероприятия Dolce & Gabbana Alta Moda, где традиционно собираются знаменитости, представители индустрии моды и VIP-гости со всего мира.