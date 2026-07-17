Дженнифер Лопес произвела фурор на улицах Сицилии после показа Dolce & Gabbana

Для прогулки по Таормине Лопес выбрала эффектный летний образ от Dolce & Gabbana. Артистка появилась в белых укороченных брюках с высокой талией и цветочным принтом, дополнив их мини-топом в тон с перекрещивающимися бретелями. Наряд подчеркнул ее спортивную форму и рельефный пресс, которым певица продолжает восхищать поклонников.