"Я старая, толстая и выгляжу на свой возраст": горькая судьба звезды "Лучшего стрелка" Келли Макгиллис

Келли Макгиллис родилась 9 июля 1957 года в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич в семье врача и домохозяйки. Она была старшей из трех дочерей и с юности мечтала об актерской профессии, хотя путь к ней оказался непростым. После школы Келли переехала в Нью-Йорк, где изучала актерское мастерство в престижной Джульярдской школе, а чтобы оплачивать учебу и жилье, подрабатывала официанткой. В начале 1980-х она только готовилась сделать первые шаги в кино и еще не знала, что вскоре ее имя станет известно всему миру. Однако прежде чем к ней пришла слава, в жизни молодой актрисы произошла трагедия, последствия которой она ощущала еще много лет.