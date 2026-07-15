Брэд Питт и Пенелопа Крус устроили двойное свидание на футбольном матче

Пара состоит в романтических отношениях с 2022 года. К октябрю 2025 года источник People подтвердил, что пара уже «полностью живет вместе». «Брэд действительно включает Инес во все свои планы на поездки, а когда они дома, они просто отдыхают вдвоем», — поделился инсайдер.