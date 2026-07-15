Брэд Питт и Пенелопа Крус устроили двойное свидание на футбольном матче
Брэд Питт и Инес де Рамон устроили двойное дневное свидание с другой знаменитой парой на чемпионате мира по футболу FIFA 2026.
62-летний Брэд Питт и 33-летняя Инес де Рамон были замечены в VIP-ложе на матче чемпионате мира по футболу, где Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1 на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, штат Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса. К паре присоединились Пенелопа Крус и её супруг Хавьер Бардем.
Все присутствующие активно поддерживали команды. Питт, судя по всему, сохранял нейтралитет в футболке сборной США, тогда как де Рамон оделась в цвета Испании и даже нанесла праздничный аквагрим в честь победившей команды.
Пара состоит в романтических отношениях с 2022 года. К октябрю 2025 года источник People подтвердил, что пара уже «полностью живет вместе». «Брэд действительно включает Инес во все свои планы на поездки, а когда они дома, они просто отдыхают вдвоем», — поделился инсайдер.
«Они действительно превращают свое жилье в настоящий семейный очаг».
С тех пор влюбленные вместе отметили немало важных дат, включая Новый год и дни рождения. Когда в декабре Питт праздновал свой 62-й день рождения, источник сообщил, что звезда фильма Fight Club «в восторге от своей карьеры, но больше всего его радует Инес».
«Они создали свои собственные традиции и предпочитают более спокойные празднования. Они собираются в узком кругу друзей и устраивают особенный вечер», — добавил инсайдер.
Их первый совместный выход на красную дорожку состоялся на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2024 года, и де Рамон часто видят рядом с Питтом, даже когда он занят съемками.