"Мне прилетает от русских, латышей и украинцев": откровения Лаймы Вайкуле о личной жизни и политике
14 июля в H20 6 kvartāls в Риге состоялась открытая запись нового выпуска «Переживем», гостье которого стала Лайма Вайкуле. Во время беседы с Артуром Смольяниновым Лайма поделилась своими мыслями о политике, музыке, отношениях, фестивале Lаima Rendezvous Jūrmala и других актуальных темах.
Разговор получился живым, искренним и эмоциональным. Лайма Вайкуле не только отвечала на серьезные вопросы, но и много шутила, поэтому атмосфера в зале была скорее дружеской встречей, чем напоминала классическое интервью.
Одной из главных тем стала политика и события последних лет. Певица призналась, что из-за своей позиции регулярно сталкивается с критикой. По ее словам, "прилетает" ей буквально со всех сторон - от русских, латышей и украинцев. Говоря о россиянах, покинувших страну, Вайкуле отметила, что была бы рада принять всех, кто был вынужден уехать. По ее мнению, подход Литвы в этом вопросе заслуживает уважения. Она также подчеркнула, что запреты языка, въезда - далеко не лучший способ решать проблемы.
Отдельно артистка высказалась о языке.
По ее мнению, русский язык - это прежде всего средство коммуникации, которое должно объединять людей, а не разделять их. Вайкуле призналась, что с нетерпением ждет появления технологии мгновенного перевода - небольшого наушника, который позволит людям свободно общаться независимо от того, на каком языке они говорят.
Отвечая на вопрос о том, что Лайма могла бы посоветовать россиянам, переехавшим в Латвию, певица не стала говорить о политике. Вместо этого она напомнила о простых правилах уважения к окружающим: не использовать нецензурную лексику в общественных местах и не разговаривать слишком громко.
Большая часть беседы была посвящена музыке. Вайкуле призналась, что больше всего в профессии боится рутины. "Я все время переживаю, чтобы моя работа не стала рутиной. Каждый раз хочется сделать что-то новое", - рассказала певица. Говоря о концертах, она отметила, что перед выходом на сцену не испытывает сильного волнения. "Не могу сказать, что прямо волнуюсь, но у меня максимальная концентрация. За два дня до выступления я почти ни с кем не разговариваю", - поделилась артистка.
Во время разговора Лайма также рассказала о подготовке к фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala, который в этом году вновь объединит артистов из разных стран. Певица призналась, что специально готовит для выступления песню на украинском языке, хотя, по ее словам, он дается ей очень непросто. Говоря о программе фестиваля, она отметила, что на сцену выйдут представители разных стран, в том числе Монеточка и Noize MC, уехавшие из Росии, а Украину представит Оля Полякова. При этом певица подчеркнула главный принцип фестиваля:
"Для меня важно, что мы не смотрим на национальность и все выступают на одной сцене".
Неожиданным стало и откровение о личной жизни. Рассказывая о том, как ей удается сохранять позитивный настрой, Вайкуле отметила, что не ищет каких-то особых секретов счастья - она занимается спортом и по натуре остается оптимисткой. При этом артистка призналась, что четыре месяца назад бросила курить, после чего набрала около девяти килограммов. С присущим ей юмором она заметила, что сигареты "заменила антидепрессантами", хотя и без них всегда была человеком с позитивным взглядом на жизнь.
Юмор сопровождал встречу на протяжении всего вечера. "Вы сейчас в образе?" - спросил Артур Смольянинов. "Нет, я не артистка", - ответила Лайма. "А кто вы?" - не растерялся ведущий. "Я суперартистка!" - рассмеялась певица, сорвав аплодисменты зрителей.
Во время встречи Вайкуле вспомнила и необычный сон. По ее словам, однажды ей приснилось собственное надгробие с надписью: "Если хотите поговорить - приходите ко мне". По словам Лаймы, этот необычный сон она вспоминает до сих пор.
Еще один забавный момент произошел, когда Лайма Вайкуле пыталась открыть бутылку воды. "Давайте я помогу", - предложил Артур Смольянинов. "Нет, я сама. Я крутая", - с улыбкой ответила певица. "А я, к сожалению, не Крутой, а Смольянинов", - мгновенно отреагировал ведущий.
В завершение разговора Вайкуле затронула тему отношений. Певица призналась, что благодарна судьбе за то, что рядом с ней есть любимый человек, ведь сегодня она даже не представляет, каково было бы заново строить отношения, привыкать друг к другу и начинать все с нуля. По словам артистки, они с Андреем Латковским вместе с 19 лет, а главным секретом их долгого союза считает взаимное уважение. При этом Вайкуле отметила, что раннее начало отношений тоже сыграло свою роль - за долгие годы они буквально "воспитали друг друга для себя".
Искренние признания, размышления о жизни, политике и творчестве, а также фирменное чувство юмора сделали этот выпуск одним из самых откровенных в подкасте "Переживем".