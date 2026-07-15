"Мне прилетает от русских, латышей и украинцев": откровения Лаймы Вайкуле о личной жизни и политике

Большая часть беседы была посвящена музыке. Вайкуле призналась, что больше всего в профессии боится рутины. "Я все время переживаю, чтобы моя работа не стала рутиной. Каждый раз хочется сделать что-то новое", - рассказала певица. Говоря о концертах, она отметила, что перед выходом на сцену не испытывает сильного волнения. "Не могу сказать, что прямо волнуюсь, но у меня максимальная концентрация. За два дня до выступления я почти ни с кем не разговариваю", - поделилась артистка.