Вайкуле - о войне, Пугачевой, Путине и российском шоу-бизнесе: "Как можно хотеть туда вернуться?"
Лайма Вайкуле стала гостьей программы "И грянул Грэм", где поговорила с ведущим Вадимом Радионовым о предстоящем фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, артистах, которые выйдут на его сцену, нападках со стороны российских СМИ, Алле Пугачевой, войне в Украине и происходящем сегодня в России.
"Закончился фестиваль - закончилось лето"
Для Лаймы Вайкуле подготовка к фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala давно стала неотъемлемой частью каждого лета. По словам певицы, с началом репетиций для нее фактически начинается летний сезон, а после завершения фестиваля появляется ощущение, что закончилось и само лето.
При этом Вайкуле признается, что нынешняя политическая и общественная атмосфера влияет даже на развлекательные мероприятия. Организаторы стараются сделать программу такой, чтобы зрители могли хотя бы ненадолго отдохнуть от политики и тяжелых новостей. Однако полностью отделить творчество от происходящего вокруг невозможно. Так, певица подготовила новую песню на украинском языке.
"Меня так раздражает все, что сегодня происходит, что даже фестиваль мы думаем сделать без политики. Я понимаю, что люди страшно устали. Но все равно я подготовила новую песню на украинском языке, очень красивую", - рассказала артистка.
"Мне надо сидеть и молчать - тогда будет тишина"
Вайкуле подчеркнула, что ее невозможно заставить выражать чужую позицию или участвовать в навязанной кампании. Вместе с тем певица призналась, что ее публичные заявления регулярно становятся поводом для новых нападок. Она упомянула Отара Кушанашвили и других российских комментаторов, которые распространяют о ней оскорбительные истории и неподтвержденные слухи.
По словам Вайкуле, сама она старается не следить за подобными публикациями, однако ее супруг Андрей Латковский иногда показывает ей материалы, которые выходят в российских СМИ и социальных сетях. Артистка считает, что волна нападок обычно усиливается перед фестивалем или после ее новых публичных выступлений.
"Как только я где-то, не дай бог, появилась или что-то сказала, все начинается. Мне надо просто сидеть и молчать - тогда будет тишина", - отметила певица.
Вайкуле назвала авторов подобных публикаций "сумасшедшими", но дала понять, что фиксирует наиболее серьезные случаи и намерена добиваться ответственности за ложь и оскорбления. При этом, по ее словам, никто из артистов, с которыми она раньше работала и поддерживала отношения, публично не присоединился к травле.
Монеточка и Noize MC испытают себя перед новой публикой
Одной из главных тем беседы стал предстоящий фестиваль в Юрмале. Вайкуле рассказала, что в его программе примут участие артисты разных поколений и музыкальных направлений. Среди приглашенных исполнителей она назвала Тыниса Мяги, Нино Катамадзе, Андрея Макаревича, Монеточку, Noize MC и SunStroke Project.
Певица особенно отметила, что для артистов, привыкших собирать собственные стадионы и концертные площадки, выступление перед смешанной фестивальной аудиторией может стать отдельным испытанием. На сольный концерт приходят люди, которые знают каждую песню исполнителя, тогда как на фестивале музыканту необходимо за несколько композиций завоевать публику, часть которой могла прийти ради совсем другого артиста.
"На стадионе публика твоя. Она пришла на тебя и знает каждое слово. А здесь кто-то пришел на Макаревича, кто-то - на Noize MC. Ты должен выйти с несколькими песнями и получить эту публику", - объяснила Вайкуле.
По ее словам, репертуар участников обсуждается заранее. Артисты предлагают песни, а организаторы могут попросить исполнить определенную композицию, однако окончательное решение остается за самим музыкантом. Вайкуле подчеркнула, что артист должен чувствовать себя комфортно на сцене, поэтому жестко диктовать ему программу невозможно.
"Вообще никаких проблем - полная любовь"
Отдельно певица рассказала об атмосфере между латвийскими, украинскими, эстонскими и российскими артистами, выступающими на фестивале. По ее словам, никаких конфликтов между ними нет. Напротив, за кулисами царит взаимная поддержка, а некоторые номера специально объединяют музыкантов из разных стран.
В этом году латвийские, украинские и эстонские участники намерены вместе исполнить украинскую песню. Вайкуле также похвалила участников SunStroke Project, которых назвала настоящими профессионалами, способными удержать внимание публики даже во время технической паузы и смены декораций.
"Пусть не рассказывают, что Пугачеву разлюбили"
Говоря о многолетней дружбе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, Вайкуле не стала подробно раскрывать их возможное участие в фестивале, ограничившись фразой: "Будут все".
Певица также выступила в защиту Пугачевой, которая в последние годы регулярно подвергается нападкам со стороны российских телеканалов, политиков и общественных деятелей. По мнению Вайкуле, попытки убедить публику в том, что Пугачева якобы потеряла любовь зрителей, не имеют ничего общего с действительностью.
Вайкуле рассказала, что во время совместных прогулок люди постоянно узнают Пугачеву, подходят к ней, просят автографы и хотят поговорить. При этом сама Лайма, по ее словам, может находиться рядом практически незамеченной, поскольку все внимание прохожих сосредоточено на Алле Борисовне.
"Пусть они не рассказывают, что кто-то ее разлюбил. Она пользуется такой же популярностью, как и всю жизнь. Что они могут про нее сказать? Что она старая? Возраст - это привилегия, которая дана далеко не всем", - заявила артистка.
"Возраст - это привилегия"
Вайкуле считает, что в странах бывшего СССР по-прежнему существует нездоровое отношение к возрасту. Заслуги человека нередко перестают ценить только потому, что он стал старше. Певица назвала это несправедливым и подчеркнула, что долгую жизнь следует воспринимать не как недостаток, а как достижение.
По ее словам, во многих странах человека старшего возраста продолжают уважать за опыт и прежние заслуги, тогда как на постсоветском пространстве нередко действует принцип: если человек больше не может быть полезен, им перестают интересоваться.
"В одном месте ученые продлевают жизнь, в другом - убивают людей"
Разговор о возрасте и будущем человечества перешел к теме войны. Вайкуле рассказала, что знакомый врач из США сообщил ей об исследованиях японских ученых, которые работают над технологиями восстановления органов, возвращения зрения и значительного продления человеческой жизни.
Певицу поражает контраст между научными достижениями и тем, что в это же время Россия продолжает уничтожать людей в Украине.
"В одном месте ученые думают, как продлить человеку жизнь, а в другом людей убивают. Молодые хотят жить, радоваться, заводить детей, а их хватают, сажают в тюрьмы и отправляют в армию. Разве это не сумасшествие?" - сказала Вайкуле.
Она вновь прямо осудила российское вторжение и призвала Владимира Путина немедленно прекратить войну. Певица также отвергла утверждения российской пропаганды о якобы готовящемся нападении Европы на Россию.
По мнению Вайкуле, европейским странам нет смысла нападать на Россию, поскольку они заинтересованы в мирной и благополучной жизни. Аргументы о необходимости кого-либо "освобождать" она назвала абсурдными, напомнив о разрушенных российскими войсками украинских городах.
Как Вайкуле впервые увидела Путина
Говоря о Владимире Путине, Вайкуле вспомнила, что впервые увидела его на концерте в Кремле, после которого состоялся банкет. Тогда будущий президент еще не производил впечатления главного человека в стране.
Певица обратила внимание, что он держался в стороне и внимательно наблюдал за происходящим. Особое внимание Путина к Алле Пугачевой, по словам Вайкуле, было заметно уже тогда.
"Как можно хотеть туда вернуться?"
Артистка также прокомментировала положение представителей российского шоу-бизнеса, которые продолжают выступать в России и поддерживать действующую власть. Она призналась, что не понимает, как можно желать возвращения в страну, которая все сильнее изолируется и движется назад.
Лайма Вайкуле считает, что дальнейшая изоляция России может привести к возвращению советских ограничений, включая серьезные препятствия для выезда за границу. По словам певицы, происходящее все больше напоминает времена СССР, когда люди боялись разговаривать с друзьями и родственниками, живущими на Западе.
"Я никому из артистов в России не звоню и не пишу. Их могут сразу посадить. Такие теперь правила. Это снова возвращение в советское время, когда нельзя было разговаривать с тем, кто уехал", - сказала она.
Частный самолет перед началом войны
Певица вспомнила и необычную историю, произошедшую незадолго до начала полномасштабной войны. Представители российского Первого канала настойчиво приглашали ее принять участие в телевизионной программе и были готовы отправить за ней частный самолет.
В тот момент Вайкуле восприняла это как проявление уважения к артисту и не увидела в предложении ничего подозрительного. Позже, услышав похожую историю Андрея Данилко, она предположила, что российских и украинских артистов могли специально пытаться собрать в Москве накануне вторжения.
Вайкуле призналась, что долго не могла поверить в возможность подобной манипуляции, поскольку до последнего старалась оценивать поступки людей с обычной человеческой точки зрения.