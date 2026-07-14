Принц Гарри попал в курьезную ситуацию с козленком во время йоги.
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ВИДЕО: принц Гарри пережил на публике неловкий момент с козой - его реакция говорит обо всем
Принц Гарри на благотворительном мероприятии в Великобритании пережил весьма неловкий момент: во время занятия "козьей йогой" козленок проскакал прямо по его паховой области.
41-летний герцог Сассекский принял участие в фестивале организации Scotty’s Little Soldiers, которая поддерживает детей, потерявших одного из родителей на военной службе. Гарри во время занятий "козьей йогой" попросили лечь на землю, а рядом свободно ходили козы и козлята.
Когда один из козлят неловко приземлился прямо на чувствительную зону, принц громко рассмеялся и инстинктивно прикрыл пах руками, вызвав смех окружающих.
Позже Гарри кормил коз, шутил с детьми, а также поучаствовал в битве на водных шарах, где получил удар прямо в лицо. На это он с улыбкой ответил: «Как тебя зовут? Я тебя запомню».
Это было последнее публичное мероприятие Гарри во время его визита в Великобританию.