Смерть жены навсегда изменила его жизнь: куда пропал звезда "Охотников за привидениями"

Самое удивительное произошло потом. Перерыв затянулся не на год и не на два, а почти на три десятилетия. При этом никто не увольнял Мораниса из Голливуда. Наоборот, ему регулярно предлагали новые роли. Он отказался от участия в перезапуске "Охотников за привидениями", не соглашался на многие крупные проекты и крайне редко давал интервью. "Я обнаружил, что совсем не скучаю по этому", - говорил актер, объясняя свое отсутствие на экране.