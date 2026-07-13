Умер новозеландский актер Сэм Нилл, звезда "Парка Юрского периода"
Новозеландский актер Сэм Нилл, прославившийся ролью доктора Алана Гранта в фильмах "Парк Юрского периода", умер 13 июля в возрасте 78 лет. Семья сообщила, что его смерть стала внезапной, несмотря на победу над онкологическим заболеванием.
Сэм Нилл умер 13 июля в Сиднее в возрасте 78 лет. О его смерти сообщила семья артиста. В заявлении родственников говорится, что смерть Нилла стала внезапной и неожиданной. При этом близкие подчеркнули, что до конца жизни актер оставался свободен от онкологического заболевания, с которым боролся в последние годы.
"Сэм ушел из жизни с достоинством, которое отличало всю его жизнь", - говорится в заявлении семьи. Родные также поблагодарили персонал частной больницы Святого Винсента в Сиднее за заботу и попросили уважать их право на частную жизнь.
Весной 2023 года Сэм Нилл рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму неходжкинской лимфомы. Актер прошел лечение и в апреле 2026 года сообщил, что обследования больше не выявляют признаков рака. "Мы провели исследования, и в моем организме больше нет рака. Это невероятно", - говорил он тогда австралийским журналистам.
За свою многолетнюю карьеру Нилл снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Всемирную славу ему принесла роль палеонтолога Алана Гранта в "Парке Юрского периода" Стивена Спилберга. Также зрителям запомнились его работы в фильмах "Охота за "Красным Октябрем"", "Пианино", "Сквозь горизонт", "Мертвый штиль", "Омен III: Последний конфликт", "Двухсотлетний человек" и сериале "Острые козырьки".
Сэм Нилл трижды номинировался на премию "Золотой глобус" и считался одним из самых известных актеров Новой Зеландии. Помимо кино, он увлекался виноделием и часто говорил, что считает свое хозяйство второй важной частью жизни.