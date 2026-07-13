Умер новозеландский актер Сэм Нилл, звезда "Парка Юрского периода"

Весной 2023 года Сэм Нилл рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму неходжкинской лимфомы. Актер прошел лечение и в апреле 2026 года сообщил, что обследования больше не выявляют признаков рака. "Мы провели исследования, и в моем организме больше нет рака. Это невероятно", - говорил он тогда австралийским журналистам.