Победила Терминатора, но едва не проиграла собственную жизнь: трагедия Линды Хэмилтон
Миллионы зрителей запомнили Линду Хэмилтон как бесстрашную Сару Коннор - женщину, которая сражалась с машинами будущего и стала одним из самых сильных женских персонажей в истории кино. Казалось, что и сама актриса такая же: несгибаемая, уверенная в себе, способная справиться с любыми испытаниями. Но реальная жизнь оказалась куда страшнее любого голливудского сценария.
Потеря, которая случилась слишком рано
Линда Кэрролл Хэмилтон родилась 26 сентября 1956 года в небольшом городке Солсбери в штате Мэриленд. Она росла вместе с сестрой-близнецом Лесли, старшей сестрой и младшим братом. Когда девочкам было всего пять лет, их отец погиб в автомобильной аварии. Позже Хэмилтон признавалась, что практически не успела его узнать, но отсутствие отца стало огромной пустотой, которую невозможно было заполнить.
Через несколько лет мать снова вышла замуж. Отчим оказался добрым человеком, однако Линда вспоминала, что в детстве постоянно чувствовала себя "не такой, как все". Она была замкнутой, много читала, любила театр и уже тогда мечтала стать актрисой. После школы она поступила изучать актерское мастерство, сначала в колледже, а затем в знаменитом Институте театра Ли Страсберга в Нью-Йорке — школе, через которую прошли многие будущие звезды Голливуда.
Роль, которая изменила кино
В начале 1980-х Линда снималась в небольших проектах, пока не получила предложение сыграть обычную официантку Сару Коннор в фантастическом фильме малоизвестного тогда режиссера Джеймса Кэмерона. Никто не предполагал, что "Терминатор" станет мировой сенсацией.
В первом фильме Сара — испуганная девушка, за которой охотится безжалостный киборг. Но именно продолжение, вышедшее в 1991 году, сделало Хэмилтон легендой.
Чтобы сыграть Сару Коннор после нескольких лет подготовки к войне с машинами, актриса почти год тренировалась с военными инструкторами, освоила десятки видов оружия, занималась силовыми тренировками и полностью изменила тело. Для начала 1990-х это было настоящей революцией: до нее женщин практически не показывали в боевиках настолько физически сильными и убедительными. Позже многие актрисы называли именно Сару Коннор героиней, которая открыла для женщин новую эпоху в кино.
Сама Хэмилтон при этом говорила, что никогда не считала себя "экшен-звездой" и воспринимала роль прежде всего как актерскую работу.
Болезнь, о которой никто не знал
Пока весь мир восхищался ее силой, внутри самой Линды происходила настоящая катастрофа. Еще в молодости у нее начали проявляться симптомы биполярного расстройства. Тогда об этой болезни говорили гораздо меньше, чем сегодня, а сама актриса даже не понимала, что с ней происходит. Настроение могло меняться за считанные часы. Периоды невероятного подъема сменялись глубочайшей депрессией.
В интервью она рассказывала, что во время маниакальных эпизодов почти переставала спать.
"Я существовала примерно на четырех часах сна в сутки четыре года подряд", — вспоминала Линда Хэмилтон.
В такие периоды ей казалось, что она может все. Она бралась сразу за множество дел, работала без остановки, а затем организм буквально рушился.
Но самым тяжелым проявлением болезни становились вспышки ярости. "Я думаю, именно мания делала меня такой агрессивной", — признавалась актриса спустя годы.
Первый брак разрушила болезнь
В 1982 году Линда Хэмилтон вышла замуж за актера Брюса Эбботта. Сначала казалось, что их семья счастлива, но болезнь постепенно разрушала отношения. Позже Хэмилтон откровенно рассказывала, что муж однажды сказал ей: "У тебя самая невероятная радость и самая невероятная печаль". Тогда они оба еще не знали, что это симптомы психического расстройства. Когда Линда забеременела, ситуация стала еще тяжелее.
В 1989 году Брюс ушел из семьи, когда актриса была беременна их сыном Далтоном. Лишь спустя годы, уже после постановки диагноза, Хэмилтон публично признала, что вела себя по отношению к мужу жестоко и даже проявляла физическую агрессию. Она принесла ему извинения, объяснив, что тогда не понимала причины своего состояния.
Любовь с Джеймсом Кэмероном
Во время работы над "Терминатором 2" между Линдой и режиссером Джеймсом Кэмероном начался роман. Их считали одной из самых ярких пар Голливуда. В 1993 году у них родилась дочь Жозефина. Но счастье оказалось недолгим. После рождения ребенка у Хэмилтон началась тяжелая послеродовая депрессия, а отношения становились все более напряженными. Позже актриса говорила, что в то время продолжала бороться с болезнью, которая все еще оставалась практически неконтролируемой.
Измена, которая разрушила семью
Во время съемок "Титаника" Кэмерон влюбился в актрису Сьюзи Эмис. Для Линды это стало тяжелейшим ударом. Они ненадолго расставались, затем пытались сохранить отношения и даже поженились в 1997 году. Но спустя два года брак окончательно распался.
Развод оказался одним из самых громких в Голливуде. По данным американской прессы, Хэмилтон получила около 50 миллионов долларов компенсации. Позже она говорила, что этот брак был наполнен бесконечными конфликтами и эмоциональным напряжением.
В одном из интервью актриса призналась, что если бы могла поговорить с молодой собой, сказала бы ей простую вещь: "Не делай свое счастье зависимым от одного человека. Это позволяет ему тебя сломать".
"Это были мои потерянные годы"
Лишь в сорок лет врачи наконец поставили правильный диагноз — биполярное расстройство. Именно тогда началось лечение. Линда Хэмилтон рассказывала, что терапия изменила ее жизнь.
"Мне понадобились 20 лет терапии и сотни тысяч долларов, чтобы стать лучше", — говорила она.
Она называет период с двадцати до сорока лет своими "потерянными годами". После постановки диагноза актриса сознательно начала публично говорить о психическом здоровье. "Я хочу снять клеймо со слов "психическое заболевание". Люди должны понимать, что можно получить помощь", — объясняла она свое решение.
Почему она исчезла из Голливуда
После развода Хэмилтон все реже соглашалась на крупные проекты. Многие думали, что у нее просто закончилась карьера. На самом деле она сама отказалась от постоянной голливудской гонки. Актриса переехала в Новый Орлеан, старалась проводить больше времени с детьми и выбирала лишь те роли, которые действительно были ей интересны. Она неоднократно говорила, что никогда не хотела быть знаменитостью любой ценой.
В 2019 году Хэмилтон неожиданно вернулась к роли Сары Коннор в фильме "Терминатор: Темные судьбы". Перед съемками она вновь прошла тяжелую физическую подготовку, хотя ей было уже за 60. При этом актриса подчеркивала, что согласилась вернуться только потому, что не хотела испортить наследие своего знаменитого персонажа.
"Мне прекрасно одной"
Сегодня Линда Хэмилтон говорит о своей жизни совсем иначе, чем 20 лет назад. Она уже много лет живет одна и не считает это несчастьем. Напротив, актриса признается, что наконец обрела спокойствие.
"Я нашла настоящий баланс и стабильность в своей жизни", — рассказывала она в недавнем интервью журналу People.
Она говорит, что если наступает тяжелый день, то теперь умеет остановиться, воспользоваться теми навыками, которым научилась за годы терапии, и не позволить болезни управлять своими поступками.
Еще одно признание прозвучало особенно сильно: "Я была настоящей катастрофой первые сорок лет своей жизни". Теперь ее счастье выглядит совсем иначе. Она любит проводить время с семьей, друзьями, заботиться о доме, заниматься садом и играть с собаками.
Хэмилтон также открыто говорит, что больше не стремится выглядеть моложе и не собирается "гнаться за красотой". По ее словам, гораздо важнее чувствовать внутреннюю гармонию, чем соответствовать голливудским стандартам. Возможно, именно в этом и заключается главный парадокс ее жизни.
Женщина, которую миллионы считали символом несокрушимой силы, долгие годы отчаянно боролась сама с собой. И свою самую важную победу Линда Хэмилтон одержала вовсе не над Терминатором, а над болезнью, которая почти разрушила ее жизнь.