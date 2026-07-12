Победила Терминатора, но едва не проиграла собственную жизнь: трагедия Линды Хэмилтон

Через несколько лет мать снова вышла замуж. Отчим оказался добрым человеком, однако Линда вспоминала, что в детстве постоянно чувствовала себя "не такой, как все". Она была замкнутой, много читала, любила театр и уже тогда мечтала стать актрисой. После школы она поступила изучать актерское мастерство, сначала в колледже, а затем в знаменитом Институте театра Ли Страсберга в Нью-Йорке — школе, через которую прошли многие будущие звезды Голливуда.