Как молодожены: принц Уильям и Кэтрин целовались и обнимались на турнире по поло

Для членов британской королевской семьи, которые обычно сдержанно ведут себя на публике, такие кадры стали редкостью. Со стороны Уильям и Кэтрин выглядели не как официальные представители монархии, а как влюбленная пара, которая искренне рада снова провести день вместе.