Как молодожены: принц Уильям и Кэтрин целовались и обнимались на турнире по поло
Принц и принцесса Уэльские устроили редкое публичное проявление нежности на благотворительном турнире по поло. Кэтрин обнимала мужа, гладила его по спине, а после матча супруги обменялись поцелуями.
Принц Уильям и принцесса Кэтрин стали главными героями DMMI Royal Charity Polo Cup, который 10 июля прошел в клубе Guards Polo Club неподалеку от Виндзора. И дело было не только в спортивных успехах наследника престола.
Кэтрин приехала поддержать мужа и весь день не скрывала хорошего настроения. Она наблюдала за матчем, улыбалась и общалась с гостями, а после завершения игры лично поздравила Уильяма.
На опубликованных фотографиях супруги выглядят необычно расслабленными и нежными. Кэтрин положила руку мужу на спину, затем пара тепло обнялась и обменялась поцелуями в щеку. В какой-то момент они почти соприкоснулись лицами, продолжая улыбаться друг другу.
Для членов британской королевской семьи, которые обычно сдержанно ведут себя на публике, такие кадры стали редкостью. Со стороны Уильям и Кэтрин выглядели не как официальные представители монархии, а как влюбленная пара, которая искренне рада снова провести день вместе.
Особое внимание привлекло возвращение Кэтрин на турнир. В последний раз она посещала это мероприятие в 2023 году, а следующие два матча пропустила во время лечения и восстановления после онкологического заболевания.
Для выхода принцесса выбрала летнее черно-белое клетчатое платье без рукавов с квадратным вырезом и пышной юбкой. Образ она дополнила бежевыми туфлями, крупными серьгами-кольцами, браслетами и солнцезащитными очками.
Уильям выступал в темно-синей спортивной форме с номером четыре. Это было уже его 15-е участие в ежегодном благотворительном турнире. Принц традиционно играл на четвертой, оборонительной позиции.
В этом году матч принес благотворительным организациям 1,05 миллиона фунтов стерлингов. Общая сумма, собранная за годы проведения королевского турнира, превысила 15 миллионов фунтов. Деньги разделят между десятью организациями, которым покровительствуют принц и принцесса Уэльские. Среди них службы санитарной авиации, детская больница Evelina London и организации, помогающие людям с проблемами психического здоровья.