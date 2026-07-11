Один муж на всю жизнь, потерянный ребенок и голос, появившийся после операции: личные тайны Бонни Тайлер
Бонни Тайлер прожила совсем не ту жизнь, которую можно было бы представить, слушая ее надрывные рок-баллады. За хриплым голосом, драматичными песнями и образом сильной женщины не скрывались череда скандальных романов, громкие разводы или разрушительные зависимости. Почти всю взрослую жизнь рядом с певицей был один мужчина. Но даже этот редкий для шоу-бизнеса союз не уберег ее от тяжелой потери, несбывшейся мечты о материнстве и болезни, которая в конце концов оказалась сильнее.
Вечером 8 июля 2026 года в больнице в Португалии умерла Бонни Тайлер - одна из самых узнаваемых певиц своего поколения, исполнительница песен "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" и "Holding Out for a Hero". Ей было 75 лет.
За два месяца до смерти певица перенесла экстренную операцию на кишечнике. Некоторое время она находилась в медикаментозной коме, а во время лечения пережила остановку сердца и реанимацию. В июне представители Тайлер сообщали, что она пришла в сознание и ее состояние постепенно улучшается. Поэтому известие о ее смерти стало неожиданным даже для многих поклонников, следивших за новостями о восстановлении певицы.
Девочка из многодетной семьи, которая не собиралась становиться звездой
Настоящее имя певицы - Гейнор Хопкинс. Она родилась 8 июня 1951 года в небольшом валлийском поселке Скьюэн и была одной из шестерых детей в семье шахтера и домохозяйки.
Будущая звезда росла в религиозной протестантской семье, где музыка была частью повседневной жизни. Дома дети пели вместе, а по воскресеньям семья ходила в церковь. Однако путь Гейнор к сцене не был заранее предопределен. После школы она работала в продуктовом магазине, а пение долгое время оставалось для нее скорее возможностью вырваться из однообразной жизни.
Она начала выступать в клубах и пабах Южного Уэльса, получая поначалу совсем небольшие деньги. Именно в одном из ночных клубов ее заметил музыкальный агент. В середине 1970-х Гейнор подписала контракт и по совету менеджеров взяла сценическое имя Бонни Тайлер. Уже первые песни принесли ей известность, но ее главная особенность - знаменитый хриплый голос - появилась после серьезной медицинской проблемы.
Операция, которая едва не уничтожила карьеру
В 1977 году у молодой певицы обнаружили узелки на голосовых связках. Ей сделали операцию и приказали в течение шести недель соблюдать полный голосовой покой.
Для исполнительницы, которая только начала добиваться успеха, это было тяжелым испытанием. По ее собственным воспоминаниям, однажды она не выдержала и закричала от раздражения. После восстановления голос оказался совсем не таким, как прежде: низким, грубым и хриплым.
Сначала Тайлер была уверена, что ее карьера закончена. Однако именно этот голос впоследствии сделал ее уникальной. Он звучал так, будто за каждой песней стояли годы боли, потерь и разочарований, хотя самой певице в то время было немногим больше 20 лет.
Позже Бонни рассказывала об этой истории как о счастливой случайности. То, что поначалу выглядело профессиональной катастрофой, стало ее главным преимуществом. Благодаря этому тембру ее сравнивали с Родом Стюартом, а после появления грандиозных рок-баллад Джима Стайнмана начали называть женским аналогом Мита Лоуфа.
Единственный мужчина в ее жизни
На фоне историй о бурной личной жизни звезд биография Бонни Тайлер выглядит почти исключением. У нее не было нескольких мужей, публичных разводов и бесконечной смены партнеров.
Со своим будущим супругом Робертом Салливаном певица познакомилась еще до мировой славы. В то время он был спортсменом и управлял ночными клубами в Суонси. Салливан профессионально занимался дзюдо и представлял Великобританию на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Они поженились в июле 1973 года, когда Бонни еще не была международной звездой. Их брак продлился более 50 лет - до самой смерти певицы.
Роберт редко появлялся рядом с женой на красных дорожках и не стремился стать частью шоу-бизнеса. После завершения спортивной карьеры он занялся недвижимостью. Вместе супруги вкладывали заработанные деньги в дома, землю, фермы и конюшни.
Их отношения не строились на показной романтике. Тайлер часто гастролировала и могла подолгу отсутствовать дома, но при этом всегда говорила о муже с теплотой. В одном из поздних интервью она описывала обычное утро без концертов: певица могла спать почти до полудня, а Роберт приносил ей в постель чашки чая.
"Мой муж приносит мне чай", - рассказывала она, описывая их спокойную домашнюю жизнь после десятилетий брака.
Карьера оказалась важнее детей - пока не стало слишком поздно
Самой болезненной частью личной истории Бонни Тайлер стала тема материнства.
Когда они с Робертом поженились, супруги решили несколько лет пожить для себя и лишь затем задуматься о ребенке. Однако именно в это время карьера певицы начала стремительно развиваться. Появились концерты, записи, поездки и международная известность. Решение стать родителями постоянно откладывалось.
В интервью The Guardian Тайлер вспоминала, что после свадьбы они хотели подождать семь лет. Но к тому времени ее карьера уже набрала огромные обороты, поэтому супруги продолжали откладывать рождение ребенка.
Лишь в 39 лет Бонни почувствовала, что действительно хочет стать матерью. Она быстро забеременела, однако примерно через два с половиной месяца потеряла ребенка.
"Это было ужасно", - признавалась певица много лет спустя.
После выкидыша супруги продолжали попытки, но новой беременности не наступило. Через два года они решили принять, что детей у них, вероятно, уже не будет.
Тайлер не скрывала, что сожалеет о слишком долгом ожидании. В то же время она старалась не превращать эту потерю в главную трагедию своей жизни. Спустя годы певица объясняла, что вокруг нее всегда было много детей: крестники, племянники и внучатые племянники.
Она говорила, что недостатка в детях в ее жизни не было. А семейный дом в валлийском Мамбулсе сравнивала с вокзалом Паддингтон, поскольку родственники постоянно приезжали навестить "тетю Гейнор".
После выкидыша она снова вышла на сцену
Одной из особенностей характера Тайлер было ее нежелание надолго погружаться в переживания. Даже рассказывая о потере ребенка, она подчеркивала, что всегда старалась двигаться дальше.
После выкидыша певица вскоре отправилась во Францию для участия в телевизионной программе. Позднее она объясняла, что не относится к людям, которые могут долго жить внутри трагедии.
Это не означало, что потеря не причинила ей боли. Скорее, работа стала способом пережить случившееся. В течение следующих десятилетий сцена оставалась важнейшей частью ее жизни, а плотный гастрольный график помогал не оставаться наедине с тем, чего уже нельзя было изменить.
Деньги, недвижимость и жизнь между Уэльсом и Португалией
Бонни Тайлер и ее муж не только сохранили брак, но и оказались успешными деловыми партнерами. Большую часть заработанного певица не тратила на демонстративную роскошь, а вкладывала в недвижимость.
В разные годы супругам принадлежали десятки домов в Лондоне и Беркшире, земля в Португалии, ферма в Новой Зеландии, конюшни и другие объекты. У них также был карьер по добыче камня.
С конца 1980-х годов значительную часть времени они проводили в португальском Алгарве. При этом Тайлер не хотела окончательно уезжать из Уэльса. Она сохраняла дом в Мамбулсе, недалеко от Суонси, откуда открывался вид на море.
"У меня большая семья в Уэльсе, поэтому я никогда не смогла бы уехать", - говорила певица в одном из интервью.
Несмотря на большое состояние, Тайлер не создавала вокруг себя образ недоступной дивы. Она любила встречаться с родственниками, обедать с друзьями, заниматься внешностью и жить довольно размеренной жизнью между гастролями.
Ботокс, возраст и нежелание превращаться в памятник самой себе
Бонни Тайлер не скрывала, что пользовалась косметологическими процедурами. Она открыто говорила о ботоксе, что в те годы было менее привычно, чем сегодня.
В интервью певица признавалась, что хочет хорошо выглядеть, но при этом не собирается притворяться моложе своего возраста. К собственной внешности она относилась с юмором и без особенной драматизации.
Так же резко Тайлер реагировала на попытки представить ее исключительно как звезду 1980-х. В 2013 году, когда журналист предположил, что ее лучшие годы остались в прошлом, певица заметно рассердилась.
"Я не часть 80-х. Я часть настоящего", - ответила она.
В этой фразе хорошо проявился ее характер. Тайлер не хотела превращаться в собственный музейный экспонат и продолжала записывать музыку, выступать и выходить на сцену даже тогда, когда новые песни уже не занимали верхние строчки британских и американских чартов.
Почему вокруг Бонни Тайлер почти не было скандалов
За десятилетия популярности имя Бонни Тайлер редко оказывалось в центре громких скандалов. Ее не связывали с наркотическими историями, конфликтами с законом, скандальными разводами или публичными войнами с коллегами.
Она могла резко ответить журналисту, если чувствовала снисходительное отношение, и не любила, когда ее называли бывшей звездой. Но серьезных репутационных скандалов в ее биографии практически не было.
Возможно, именно поэтому ее личная история долгое время оставалась в тени песен. Жизнь Тайлер не была построена на сенсациях. Она состояла из многолетнего брака, большой валлийской семьи, постоянной работы, финансовой самостоятельности и одной глубокой раны, о которой певица говорила лишь изредка.
Последняя болезнь
Весной 2026 года состояние певицы резко ухудшилось. В начале мая в Португалии ей потребовалась экстренная операция из-за серьезной проблемы с кишечником.
После хирургического вмешательства Тайлер поместили в медикаментозную кому. Позднее сообщалось, что при попытке вывести ее из этого состояния у певицы остановилось сердце. Врачам удалось ее реанимировать.
15 июня на официальном сайте появился обнадеживающий, хотя и осторожный комментарий: Тайлер вышла из комы, но оставалась в реанимации и была очень слаба. Ее состояние улучшалось медленно.
Однако полного восстановления не произошло. Вечером 8 июля певица умерла в больнице в Португалии. Семья сообщила, что смерть наступила в результате болезни, из-за которой она находилась на лечении.