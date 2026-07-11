Один муж на всю жизнь, потерянный ребенок и голос, появившийся после операции: личные тайны Бонни Тайлер

За два месяца до смерти певица перенесла экстренную операцию на кишечнике. Некоторое время она находилась в медикаментозной коме, а во время лечения пережила остановку сердца и реанимацию. В июне представители Тайлер сообщали, что она пришла в сознание и ее состояние постепенно улучшается. Поэтому известие о ее смерти стало неожиданным даже для многих поклонников, следивших за новостями о восстановлении певицы.