Турецкая актриса скончалась после вечеринки по случаю 35-летия - в крови обнаружили смертельный уровень алкоголя
Турецкая актриса Эдже Иртем, знакомая латвийским зрителям по сериалам "Клюквенный щербет" и "Одна любовь", умерла на следующий день после своего 35-летия. Причиной смерти оказалось смертельное отравление алкоголем в сочетании с лекарствами.
Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало чрезвычайно высокое содержание алкоголя в крови в сочетании с назначенными ей антидепрессантами и препаратами против тревожности. Актриса скончалась у себя дома в Стамбуле после того, как потеряла сознание на глазах у своей потрясённой матери.
«Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой вечером, я уложила Эдже спать, так как она крепко выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла. Утром я как обычно позвала дочь позавтракать, но она не ответила. Когда я вошла в комнату, то увидела ее лежащей, изо рта у нее текла жидкость с неприятным запахом», — рассказала мать звезды сериалов.
Первоначально предполагалось, что Эдже умерла от сердечного приступа. Однако после всестороннего расследования Институт судебной медицины установил, что причиной смерти стало именно алкогольное отравление.
В крови актрисы обнаружили 395 миллиграммов алкоголя на децилитр крови — почти в восемь раз больше допустимого в Турции уровня алкоголя для водителей. Такой показатель считается критическим с медицинской точки зрения и может привести к летальному исходу.
Результаты экспертизы также опровергли широко распространившиеся слухи о том, что смерть актрисы могла быть связана с заболеванием, которым она якобы заразилась после укуса обезьяны во время поездки в Таиланд в конце мая. После укуса Эдже был назначен 21-дневный профилактический курс лекарств, однако с разрешения врачей она безопасно прекратила их приём уже через 11 дней. В ходе вскрытия также не было обнаружено никаких признаков того, что укус обезьяны каким-либо образом связан с её смертью.
Всего за день до трагедии актриса поблагодарила поклонников в социальных сетях за тёплые поздравления с днём рождения.
После её смерти друзья, коллеги и поклонники опубликовали множество трогательных слов памяти, называя Эдже человеком, полным любви к жизни и окружающим.
Актрису похоронили на кладбище Еникёй в городе Кушадасы на побережье Эгейского моря. Однако церемония прощания сопровождалась скандалом: многие присутствовавшие были замечены за съёмкой и фотографированием гроба, что вызвало возмущение родственников и общественности.