Турецкая актриса скончалась после вечеринки по случаю 35-летия - в крови обнаружили смертельный уровень алкоголя

«Мы отмечали день рождения дочки в одном из ресторанов нашего района. Вернулись домой вечером, я уложила Эдже спать, так как она крепко выпила, к тому же приняла антидепрессанты. Ночью я слышала, как она вставала, чтобы сходить в туалет, а потом снова легла. Утром я как обычно позвала дочь позавтракать, но она не ответила. Когда я вошла в комнату, то увидела ее лежащей, изо рта у нее текла жидкость с неприятным запахом», — рассказала мать звезды сериалов.