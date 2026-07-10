Больше не "папочка": Леонардо Ди Каприо сбросил вес под присмотром 28-летней возлюбленной
Фото: TheImageDirect.com/ Vida Press
Леонардо ДиКаприо и его девушку Витторию Черетти заметили катающимися на городских велосипедах по району Сохо в Нью-Йорке.
Мировые звезды

Больше не "папочка": Леонардо Ди Каприо сбросил вес под присмотром 28-летней возлюбленной

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Папарацци зафиксировали 51-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо в компании его 28-летней возлюбленной, итальянской топ-модели Виттории Черетти. Пара устроила свидание на велосипедах прямо на улицах Нью-Йорка.

Очевидно, что роман с девушкой, которая младше его на 23 года, идет актеру на пользу — он заметно сбросил вес и выглядит посвежевшим. Стоит отметить, что изменения в фигуре Ди Каприо уже не раз становились объектом пристального внимания мировых СМИ и таблоидов. Ранее журналисты и пользователи Сети регулярно обсуждали так называемое «папино тело» (dad bod) актера, критикуя его за лишний вес и округлившийся живот, когда его снимали на пляжах или яхтах. Пресса писала, что Лео часто расслабляется в перерывах между съемками, однако ради новых ролей или под влиянием своих спутниц-моделей снова берется за ум, садится на строгую диету и возвращается к тренировкам. Судя по всему, совместные велопрогулки с Черетти — часть его нынешнего активного образа жизни.

Фото: TheImageDirect.com/ Vida Press
Защитную маску, которую актер традиционно использует для конспирации, ему пришлось спустить на подбородок ради удобства во время езды.
Защитную маску, которую актер традиционно использует для конспирации, ему пришлось спустить на подбородок ради удобства во время езды.

Для этого выхода Леонардо выбрал простую белую футболку, коричневые шорты карго, темные очки и свою привычную бейсболку. Защитную маску, которую актер традиционно использует для конспирации, ему пришлось спустить на подбородок ради удобства во время езды.

Виттория Черетти выглядела просто и непринужденно: она надела ярко-красную майку, синие джинсы и накинула на плечи светлый свитер. Свой образ модель дополнила солнцезащитными очками, украшениями и вьетнамками, оставив волосы распущенными. Пара выглядела счастливой, актеры оживленно общались и улыбались друг другу.

Фото: TheImageDirect.com/ Vida Press
Леонардо ДиКаприо продемонстрировал подтянутую фигуру на свидании в Нью-Йорке.
Леонардо ДиКаприо продемонстрировал подтянутую фигуру на свидании в Нью-Йорке.

Напомним, первые слухи об их романе появились в августе 2023 года, когда их засняли в Санта-Барбаре. Эти отношения длятся уже около трех лет и считаются одними из самых стабильных для главного холостяка Голливуда, известного своим правилом «не встречаться с девушками старше 25 лет» (хотя Виттория уже перешагнула этот рубеж). За время романа пара успела отдохнуть на яхте на Средиземном море, посетить свадьбу Джеффа Безоса в Венеции, отпраздновать День святого Валентина в Лос-Анджелесе, а в марте модель сопровождала актера на премии «Оскар» 2026 года.

Фото: SONIC / BACKGRID/ Vida Press
Здоровый образ жизни вместо яхт!
Здоровый образ жизни вместо яхт!

Недавно влюбленных видели на трибунах футбольного матча между США и Парагваем, после которого они отправились в итальянский ресторан вместе с отчимом ДиКаприо, Дэвидом Уордом. В ближайших планах пары — поездка в Италию, где Лео планирует поддержать Витторию во время Миланской недели моды.

Темы

ПапарацциСШАДень святого ВалентинаЛеонардо Ди Каприо

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