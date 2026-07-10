Больше не "папочка": Леонардо Ди Каприо сбросил вес под присмотром 28-летней возлюбленной

Очевидно, что роман с девушкой, которая младше его на 23 года, идет актеру на пользу — он заметно сбросил вес и выглядит посвежевшим. Стоит отметить, что изменения в фигуре Ди Каприо уже не раз становились объектом пристального внимания мировых СМИ и таблоидов. Ранее журналисты и пользователи Сети регулярно обсуждали так называемое «папино тело» (dad bod) актера, критикуя его за лишний вес и округлившийся живот, когда его снимали на пляжах или яхтах. Пресса писала, что Лео часто расслабляется в перерывах между съемками, однако ради новых ролей или под влиянием своих спутниц-моделей снова берется за ум, садится на строгую диету и возвращается к тренировкам. Судя по всему, совместные велопрогулки с Черетти — часть его нынешнего активного образа жизни.