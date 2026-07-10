Больше не "папочка": Леонардо Ди Каприо сбросил вес под присмотром 28-летней возлюбленной
Папарацци зафиксировали 51-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо в компании его 28-летней возлюбленной, итальянской топ-модели Виттории Черетти. Пара устроила свидание на велосипедах прямо на улицах Нью-Йорка.
Очевидно, что роман с девушкой, которая младше его на 23 года, идет актеру на пользу — он заметно сбросил вес и выглядит посвежевшим. Стоит отметить, что изменения в фигуре Ди Каприо уже не раз становились объектом пристального внимания мировых СМИ и таблоидов. Ранее журналисты и пользователи Сети регулярно обсуждали так называемое «папино тело» (dad bod) актера, критикуя его за лишний вес и округлившийся живот, когда его снимали на пляжах или яхтах. Пресса писала, что Лео часто расслабляется в перерывах между съемками, однако ради новых ролей или под влиянием своих спутниц-моделей снова берется за ум, садится на строгую диету и возвращается к тренировкам. Судя по всему, совместные велопрогулки с Черетти — часть его нынешнего активного образа жизни.
Для этого выхода Леонардо выбрал простую белую футболку, коричневые шорты карго, темные очки и свою привычную бейсболку. Защитную маску, которую актер традиционно использует для конспирации, ему пришлось спустить на подбородок ради удобства во время езды.
Виттория Черетти выглядела просто и непринужденно: она надела ярко-красную майку, синие джинсы и накинула на плечи светлый свитер. Свой образ модель дополнила солнцезащитными очками, украшениями и вьетнамками, оставив волосы распущенными. Пара выглядела счастливой, актеры оживленно общались и улыбались друг другу.
Напомним, первые слухи об их романе появились в августе 2023 года, когда их засняли в Санта-Барбаре. Эти отношения длятся уже около трех лет и считаются одними из самых стабильных для главного холостяка Голливуда, известного своим правилом «не встречаться с девушками старше 25 лет» (хотя Виттория уже перешагнула этот рубеж). За время романа пара успела отдохнуть на яхте на Средиземном море, посетить свадьбу Джеффа Безоса в Венеции, отпраздновать День святого Валентина в Лос-Анджелесе, а в марте модель сопровождала актера на премии «Оскар» 2026 года.
Недавно влюбленных видели на трибунах футбольного матча между США и Парагваем, после которого они отправились в итальянский ресторан вместе с отчимом ДиКаприо, Дэвидом Уордом. В ближайших планах пары — поездка в Италию, где Лео планирует поддержать Витторию во время Миланской недели моды.