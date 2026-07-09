Умерла Бонни Тайлер - голос эпохи 1980-х
Умерла Бонни Тайлер - одна из самых узнаваемых певиц 1980-х, чей хрипловатый голос стал визитной карточкой мировой поп- и рок-музыки. Валлийская исполнительница скончалась в возрасте 75 лет в больнице в Португалии после продолжительной болезни. О ее смерти сообщили семья и представители артистки.
Настоящее имя певицы - Гейнор Хопкинс. Она родилась 8 июня 1951 года в небольшом валлийском поселке Скеуэн в семье шахтера. До начала музыкальной карьеры работала в продуктовом магазине и выступала в местных клубах. В середине 1970-х ее заметили продюсеры, после чего она подписала контракт с RCA Records и взяла сценический псевдоним Бонни Тайлер.
Первый большой успех пришел в 1977 году с песней It's a Heartache, которая стала международным хитом и разошлась миллионными тиражами. В том же году певица перенесла операцию на голосовых связках. После вмешательства врачи рекомендовали ей молчать, однако Тайлер слишком рано начала разговаривать. В результате ее голос навсегда приобрел характерную хрипотцу, которая впоследствии стала ее главным творческим отличием.
Настоящую мировую славу певице принесло сотрудничество с автором и продюсером Джимом Стайнманом. В 1983 году вышла композиция Total Eclipse of the Heart - одна из самых известных баллад в истории популярной музыки. Песня возглавила чарты Великобритании, США и многих других стран, а спустя десятилетия ее клип и записи собрали более миллиарда просмотров и прослушиваний на цифровых платформах. Следом появились не менее знаменитые Holding Out for a Hero, прозвучавшая в фильме «Свободные», и If You Were a Woman (And I Was a Man).
За почти полвека на сцене Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, трижды номинировалась на премию «Грэмми», продолжала активно гастролировать даже после 70 лет и пользовалась особой популярностью в Европе. В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение», а в 2022 году была удостоена звания члена Ордена Британской империи за заслуги перед музыкой.
В мае 2026 года певица была экстренно госпитализирована в Португалии, где постоянно жила вместе с супругом Робертом Салливаном. После срочной операции на кишечнике врачи ввели ее в искусственную кому. Позже семья сообщала, что артистка пришла в сознание, однако ее состояние оставалось тяжелым, из-за чего были отменены все летние концерты. Несмотря на надежды поклонников и врачей, спасти певицу не удалось.
Бонни Тайлер была замужем за Робертом Салливаном более полувека - с 1973 года. Детей у пары не было. Ее песни продолжают звучать в фильмах, сериалах, рекламе и на концертных площадках по всему миру, а уникальный голос навсегда останется одним из символов мировой поп- и рок-музыки.