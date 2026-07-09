Умерла Бонни Тайлер - голос эпохи 1980-х

В мае 2026 года певица была экстренно госпитализирована в Португалии, где постоянно жила вместе с супругом Робертом Салливаном. После срочной операции на кишечнике врачи ввели ее в искусственную кому. Позже семья сообщала, что артистка пришла в сознание, однако ее состояние оставалось тяжелым, из-за чего были отменены все летние концерты. Несмотря на надежды поклонников и врачей, спасти певицу не удалось.