Миллионер, который пытается остановить старение, сообщил о неизлечимой болезни

Он вспоминает, что в детстве регулярно употреблял сладкие хлопья, газированные напитки и фастфуд, а во взрослом возрасте переживал сильный стресс, депрессию и набор лишнего веса. По мнению Джонсона, именно эти факторы могли способствовать запуску аутоиммунных процессов. Однако это лишь его личная гипотеза — убедительных научных доказательств того, что именно такой образ жизни вызывает аутоиммунный гастрит, пока нет.