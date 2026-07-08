Миллионер, который пытается остановить старение, сообщил о неизлечимой болезни
Американский предприниматель Брайан Джонсон, ставший всемирно известным благодаря своему стремлению замедлить старение, рассказал, что врачи диагностировали у него хроническое аутоиммунное заболевание — аутоиммунный гастрит.
48-летний Брайан Джонсон — бывший руководитель компании в Кремниевой долине, который прославился тем, что превратил собственный организм в высокотехнологичный эксперимент по продлению жизни. Он придерживается строгой диеты, тщательно соблюдает режим сна, принимает множество пищевых добавок, регулярно проходит медицинские обследования и использует экспериментальные методы лечения, пытаясь замедлить или даже обратить вспять процессы старения.
«Плохая новость №1: у меня аутоиммунное заболевание. Мой желудок ест сам себя. Плохая новость №2: это есть у 2–5% людей. Вероятно, даже чаще, потому что болезнь долго остается незамеченной», — написал на днях Джонсон в соцсети X.
Болезнь скрывалась много лет
По словам предпринимателя, на протяжении многих лет анализы показывали пониженный уровень ферритина — белка, отражающего запасы железа в организме. Однако причина оставалась неизвестной, несмотря на регулярные обследования.
Только после серии специализированных исследований, включая гастроскопию, биопсию желудка и анализ крови на аутоантитела, врачи подтвердили диагноз — аутоиммунный гастрит на ранней стадии.
При этом заболевании иммунная система ошибочно атакует клетки слизистой оболочки желудка, постепенно разрушая их. В результате нарушается выработка желудочной кислоты и внутреннего фактора Касла, необходимого для усвоения витамина B12. Это может привести к дефициту железа, анемии, нехватке витамина B12, хронической усталости и повышенному риску развития рака желудка.
Миллионы долларов на здоровье не помогли избежать болезни
Брайан Джонсон прославился благодаря проекту Blueprint, в рамках которого он ежегодно тратит около двух миллионов долларов на медицинские обследования, анализы, диету, спортивные тренировки и экспериментальные процедуры, направленные на замедление биологического старения. Его ежедневный распорядок включает строгий режим сна, питания и приема десятков добавок, а состояние организма постоянно контролируется врачами.
Несмотря на столь пристальное внимание к собственному здоровью, заболевание долгое время оставалось незамеченным.
По словам предпринимателя, именно этот случай показывает, что даже современные методы диагностики не всегда позволяют вовремя обнаружить некоторые хронические болезни.
В чем Джонсон видит причину болезни
Предприниматель считает, что развитие болезни могло начаться задолго до того, как он стал сторонником здорового образа жизни.
Он вспоминает, что в детстве регулярно употреблял сладкие хлопья, газированные напитки и фастфуд, а во взрослом возрасте переживал сильный стресс, депрессию и набор лишнего веса. По мнению Джонсона, именно эти факторы могли способствовать запуску аутоиммунных процессов. Однако это лишь его личная гипотеза — убедительных научных доказательств того, что именно такой образ жизни вызывает аутоиммунный гастрит, пока нет.
«Неизлечимо» — не значит навсегда
Сегодня официального способа полностью вылечить аутоиммунный гастрит не существует. Обычно лечение направлено на контроль заболевания, восполнение дефицита железа и витамина B12, а также регулярное наблюдение за состоянием слизистой желудка.
Однако Джонсон намерен искать новые подходы. Он сообщил, что будет регулярно проходить анализы крови и биопсию, а также изучать перспективные экспериментальные методы лечения.
«В эпоху искусственного интеллекта, мультиомики и современных биотехнологий ни одно заболевание не должно считаться неизлечимым только потому, что никто еще не попытался вылечить его с помощью сегодняшних технологий», — заявил предприниматель.
История Джонсона вызвала широкий резонанс, поскольку показывает: даже человек, который считается одним из самых тщательно обследуемых людей в мире и вкладывает огромные средства в продление жизни, не застрахован от заболеваний, способных годами протекать практически бессимптомно.