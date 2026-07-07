Сыновья Бритни Спирс дебютировали на подиуме и рассказали о своих амбициях
У американской поп-звезды Бритни Спирс и ее бывшего мужа Кевина Федерлайна двое сыновей - Шон Престон и Джейден Джеймс. Молодые люди впервые рассказали, какую карьеру хотели бы построить и собираются ли пойти по стопам матери, связав свою жизнь с музыкой.
Недавно братья дебютировали на подиуме во время Недели мужской моды в Париже, приняв участие в показе весенне-летней коллекции Vetements сезона 2027. После показа они поделились своими планами на будущее.
19-летний Джейден, отвечая на вопрос, хотел бы он еще раз выйти на подиум, сказал: «За Престона я говорить не могу, но меня это определенно интересует».
Он также добавил: «Думаю, в следующий раз у меня получится гораздо лучше, ведь это был мой первый показ. Мне стоит поработать над походкой — я был довольно скован, потому что очень волновался. Мы с Престоном также занимаемся музыкой и другими проектами».
20-летний Престон признался, что участие в показе ему очень понравилось, однако он пока не уверен, хочет ли строить карьеру модели. «После того как я оказался в этой среде и увидел, как готовятся модные показы, мне это очень понравилось, — рассказал он журналу Vogue. — Но пока не знаю, хочу ли заниматься этим и дальше. Не уверен, что это мое главное увлечение, хотя опыт был действительно замечательным».
«Для меня на первом месте всегда музыка. Мы с Джейденом занимаемся ею с самого детства, и именно она привлекает нас больше всего».
Шон Престон и Джейден Джеймс дебютировали на подиуме 26 июня этого года. В показе также приняла участие актриса Шэрон Стоун.
Сыновья Бритни Спирс дебютировали на подиуме
Шон Престон и Джейден Джеймс дебютировали на подиуме во время Недели мужской моды в Париже, приняв участие в показе весенне-летней ...