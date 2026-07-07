Сыновья Бритни Спирс дебютировали на подиуме и рассказали о своих амбициях

20-летний Престон признался, что участие в показе ему очень понравилось, однако он пока не уверен, хочет ли строить карьеру модели. «После того как я оказался в этой среде и увидел, как готовятся модные показы, мне это очень понравилось, — рассказал он журналу Vogue. — Но пока не знаю, хочу ли заниматься этим и дальше. Не уверен, что это мое главное увлечение, хотя опыт был действительно замечательным».