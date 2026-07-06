Максим Галкин показал тренировку в латвийском спортзале: семья Пугачевой снова проводит лето в Юрмале
Пока поклонники ждут, появится ли Алла Пугачева на фестивале Лаймы Вайкуле, Максим Галкин напомнил: лето в Юрмале у их семьи, похоже, снова идет по привычному сценарию. Шоумен выложил видео из латвийского спортзала.
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео из спортзала в Латвии. На кадрах шоумен занимается на тренажере для жима ногами. В подписи к публикации он уточнил, что это уже шестой подход: «Жим ногами, 6-й подход, 15 повторений, 280 кг плюс платформа = 325 кг», - написал Галкин, отметив спортзал.
Публикация сразу привлекла внимание подписчиков: многие обратили внимание не только на спортивную форму артиста, но и на геолокационный контекст. Видео снято в Латвии, а ранее пользователи соцсетей уже писали, что видели в Юрмале Аллу Пугачеву.
Таким образом, похоже, семья не изменяет своей давней летней традиции. Уже не первый год Галкин, Пугачева и их дети проводят часть лета в Юрмале.
Интерес к возможному появлению Пугачевой в Юрмале в ближайшие недели подогревает и еще одно обстоятельство. В конце июля в концертном зале «Дзинтари» пройдет фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 - музыкальный проект Лаймы Вайкуле, который в этом году запланирован на 24-26 июля.
Пугачева в прошлые годы не раз появлялась на этом фестивале как особая гостья и близкая подруга Лаймы Вайкуле. Поэтому поклонники уже предполагают, что певица может прийти на Laima Rendezvous и в этом году.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Алла Пугачева и Максим Галкин в третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Алла Пугачева и Максим Галкин в третий день Laima Rendezvous Jūrmala (29 июля 2023)
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala.