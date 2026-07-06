ФОТО: полный зал, гром над Юрмалой и песня Меладзе - как прошел концерт Светланы Лободы в "Дзинтари"

«Я хочу поблагодарить Латвию за помощь Украине, моей стране, и за то, что я чувствую себя здесь как дома. Я мечтаю о мире в моей стране - Украине, хочу, чтобы мы перестали бесконечно следить за новостями и ушла эта постоянная тревожность», - обратилась артистка к залу.