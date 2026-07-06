Концерт Светланы Лободы в Юрмале (июль 2026)
В Юрмале с полным аншлагом прошел ежегодный летний концерт Светланы Лободы: артистка представила новый образ, исполнила главные хиты и впервые ...
ФОТО: полный зал, гром над Юрмалой и песня Меладзе - как прошел концерт Светланы Лободы в "Дзинтари"
В Юрмале с полным аншлагом прошел ежегодный летний концерт Светланы Лободы: артистка представила новый образ, исполнила главные хиты и впервые в Латвии спела свою версию культового «Иностранца» Валерия Меладзе. Особенным моментом вечера стало признание певицы в благодарности Латвии за поддержку Украины.
Ежегодные летние концерты Светланы Лободы в Юрмале - особая традиция не только для тысяч поклонников певицы, но и для нее самой.
«Время идет, а мы не нарушаем традиции и ежегодно собираемся в легендарном "Дзинтари". Я благодарна за полный зал и счастлива, что сегодняшний вечер мы проведем вместе», - обратилась артистка к переполненному залу в начале шоу.
Впервые в Латвии Лобода предстала в новом образе - стильное азиатское каре певицы в комбинации с яркими нарядами произвело на поклонников особое впечатление.
Украинская артистка исполнила как свои многолетние нетленки, среди которых «Революция», «40 градусов», «Родной», «SuperStar», «Случайная», «К черту любовь», «Твои глаза», «Американо», «moLoko», так и новые хиты: «Не мешай», «Нафарбовані», «Інстинкт».
Но главным музыкальным откровением вечера стало новое прочтение артисткой культового хита Валерия Меладзе «Иностранец». В версии Лободы меняется не только аранжировка и подача, но и появляется авторский рэп-фрагмент - внутренний монолог героя, который существует между разными странами, часовыми поясами, прошлым и настоящим. А строки «Чужой среди чужих, завис в поясах часовых…» становятся метафорой миллионов людей, которым однажды пришлось покинуть родной дом.
«От всей души благодарю братьев Меладзе за то, что сегодня беру в свой репертуар песню, которую люблю уже очень много лет. И которая сегодня звучит особенно актуально», - прокомментировала Лобода.
На протяжении концерта артистка активно общалась с поклонниками и даже предоставила слово некоторым из них - они поделились трогательными историями о том, как творчество Лободы повлияло на их жизни. Отдельную благодарность артистка выразила Латвии:
«Я хочу поблагодарить Латвию за помощь Украине, моей стране, и за то, что я чувствую себя здесь как дома. Я мечтаю о мире в моей стране - Украине, хочу, чтобы мы перестали бесконечно следить за новостями и ушла эта постоянная тревожность», - обратилась артистка к залу.
По удивительно сакральному стечению обстоятельств именно в этот момент по Юрмале прокатился мощный гром и заблестела молния.
По окончании концерта зрители традиционно долго не отпускали певицу, хором скандируя «Лобода», и артистка вернулась на сцену, поставив красивую точку вечера хитом «Пора домой».