Семейная идиллия на трибунах: Дэвид и Виктория Бекхэм с сыновьями появились на матче ЧМ

Недавно Виктория также рассказывала о воспитании детей. В подкасте Aspire Эммы Греде она признала, что у их детей было «совсем другое воспитание», чем у нее и Дэвида. По словам дизайнера, мир сильно изменился с тех пор, как их дети были маленькими, поэтому они с мужем всегда старались защищать их настолько, насколько могли.