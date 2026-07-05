Семейная идиллия на трибунах: Дэвид и Виктория Бекхэм с сыновьями появились на матче ЧМ
Дэвид и Виктория Бекхэм в пятницу вечером устроили семейный выход на чемпионате мира по футболу FIFA 2026. Звездная пара появилась на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, где проходил матч Аргентины против Кабо-Верде.
Повод получился особенно символичным: уже на следующий день, 4 июля, супруги отмечали 27-ю годовщину свадьбы. Виктория, как обычно, сделала даже футбольный матч частью модной хроники — 52-летняя дизайнер появилась в лаконичном черном топе на тонких бретелях и наблюдала за игрой из VIP-ложи.
Для Бекхэмов вечер стал настоящим семейным событием. Дэвид, который является совладельцем Inter Miami, пришел на матч вместе с сыновьями Ромео и Крузом. К ним присоединились и спутницы братьев — Ким Тернбулл и Джеки Апостел.
В последние недели Дэвид и Виктория часто появлялись на публике. Супруги посещали футбольные матчи с участием сборной Англии, были на Уимблдоне, а также присутствовали на церемонии открытия звезды Дэвида на Голливудской аллее славы.
История пары началась в 1997 году, когда Дэвид Бекхэм был футболистом Manchester United, а Виктория выступала в составе Spice Girls. Их роман быстро превратил их в одну из самых обсуждаемых пар в мире шоу-бизнеса и спорта, а меньше чем через два года после знакомства они поженились. За годы брака у супругов родились четверо детей — Бруклин, Ромео, Круз и Харпер.
Сама Виктория Бекхэм не раз говорила, что основой их долгого брака стало взаимное уважение. По ее словам, Дэвид — «невероятный отец и муж», который всегда поддерживает ее работу. «Мы действительно хорошие партнеры», — отмечала она.
Недавно Виктория также рассказывала о воспитании детей. В подкасте Aspire Эммы Греде она признала, что у их детей было «совсем другое воспитание», чем у нее и Дэвида. По словам дизайнера, мир сильно изменился с тех пор, как их дети были маленькими, поэтому они с мужем всегда старались защищать их настолько, насколько могли.
Виктория подчеркнула, что их семья всегда была очень близкой и при этом довольно традиционной. Говоря о материнстве, она призналась, что воспитывать взрослых детей совсем не то же самое, что маленьких, и сейчас она просто старается делать все возможное.
«Моя задача — сделать так, чтобы мои дети стали лучшими версиями самих себя и чувствовали себя реализованными. Я всегда призываю их мечтать масштабно, а потом мечтать еще масштабнее», — сказала Виктория.
По словам дизайнера, самый большой комплимент для нее — когда кто-то говорит, что познакомился с ее детьми и они оказались хорошими людьми. Виктория подчеркнула, что они с Дэвидом не давят на детей, а лишь хотят, чтобы те занимались любимым делом, много работали и были счастливы.