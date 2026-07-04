"Мамочка, поторопись!" Биограф раскрыл трогательную просьбу юного Гарри, которую принцесса Диана не успела исполнить
Принцесса Диана мечтала не о громком статусе и не о новой жизни на виду у всего мира, а о гораздо более простом — любви, браке и чувстве защищенности. Теперь ее биограф раскрыла личный разговор, в котором Диана призналась, почему боялась снова выйти замуж.
На мероприятии подкаста HELLO! биограф Ингрид Сьюард рассказала о личном разговоре, который показал самое глубокое желание Дианы — и надежды ее младшего сына на их семью.
Какой была бы жизнь принцессы Дианы, если бы она была жива сегодня? В этом году ей могло бы исполниться 65 лет, и поклонники королевской семьи снова вспоминают ее наследие и размышляют о том, какой путь она могла бы пройти.
Жизнь, в которой Диана искала любовь и чувство защищенности
Выступая перед гостями в недавно обновленном бальном зале отеля, королевский биограф Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, поделилась трогательной и горькой деталью о будущем, о котором мечтала Диана. По словам Сьюард, за пределами дворца главным желанием принцессы было найти прочные отношения и чувство безопасности. А если бы юный принц Гарри мог сам все решить, Диана подарила бы ему младшего брата или сестру, чтобы их семья стала полной.
«Думаю, она снова вышла бы замуж, — сказала Ингрид. — Она как-то рассказала мне, что Гарри, поскольку он был младшим, спросил ее: "Мамочка, а ты можешь родить еще одного ребенка?" Диана ответила: "Ну, Гарри, это не так просто. Я не могу просто взять и родить ребенка — сначала мне нужно выйти замуж". А он сказал: "Ну тогда поторопись!"»
Этот милый разговор между матерью и сыном одновременно показывал более глубокую правду о самой Диане. Она действительно хотела найти надежного партнера, но чувствовала, что из-за ее мировой известности это почти невозможно.
«Я правда думаю, что она хотела снова выйти замуж, — рассказала Ингрид. — Забавно, но мы обсуждали это, и она сказала: "Но кто меня возьмет? За мной тянется слишком много всего". В то время она, возможно, думала о кардиохирурге Хаснате Хане, за которого отчаянно хотела выйти замуж, хотя мы о нем не говорили: тогда я еще не знала об их отношениях».
Они шутили о том, какой мужчина мог бы подойти Диане с учетом ее особого положения в мире.
«Мы обе сказали: "Ну, тебе на самом деле нужен кто-то очень богатый и очень старый". А Диана добавила: "Желательно вдовец, потому что я больше никогда не хочу, чтобы меня считали женщиной, которая увела чужого мужа". Этот ярлык очень сильно ранил ее после истории с ее прежним романом с Оливером Хоаром».
«Правда в том, что очень многие были бы счастливы быть рядом с ней. Но за Дианой действительно тянулся огромный багаж. Больше всего ей хотелось, чтобы ее любили. Ей нужно было чувство безопасности, которое она, к сожалению, так и не успела по-настоящему найти до своей смерти».
Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями
Последствия интервью Panorama: момент, который многое изменил
Одним из самых важных и болезненных эпизодов в жизни Дианы стало ее знаменитое интервью программе Panorama в 1995 году. Она записала его тайно, чтобы рассказать свою версию разрушенной истории. Но для ее старшего сына, принца Уильяма, этот эфир стал тяжелым ударом.
Во время живой записи подкаста Ингрид Сьюард рассказала, что именно после выхода интервью произошла самая серьезная ссора между матерью и сыном. Уильяму тогда было всего 13 лет, он недавно начал учиться в Итонском колледже и оказался совершенно не готов к тому, что увидел по телевидению.
«Он смотрел это в Итоне, в кабинете своего хаусмастера, — рассказала Ингрид гостям. — Он был абсолютно взбешен, а еще ему было стыдно и унизительно. Когда он в следующий раз вернулся в Кенсингтонский дворец, у них произошла огромная ссора — действительно самая тяжелая ссора в их жизни. Все было очень драматично, но в итоге они помирились. Хотя тогда для него это был невероятно болезненный и эмоциональный опыт».
В том историческом 54-минутном интервью, которое посмотрели, по оценкам, около 23 миллионов зрителей, Диана откровенно рассказала о распаде брака с тогда еще принцем Чарльзом, о борьбе с булимией и о своих сомнениях в том, подходит ли Чарльз на роль короля.
Долгосрочные последствия этого интервью до сих пор бросают тень на королевскую семью. В 2021 году официальное независимое расследование под руководством лорда Дайсона пришло к выводу, что журналист BBC Мартин Башир использовал обманные методы, включая поддельные банковские выписки, чтобы повлиять на брата Дианы, графа Спенсера, и добиться организации интервью.
После жестких выводов расследования принц Уильям выступил с беспрецедентно сильным и личным заявлением. В нем прозвучали те самые чувства унижения и тревоги, о которых говорила Ингрид. Уильям заявил, что обманный способ, которым было получено интервью, «существенно повлиял» на то, что сказала его мать, и отметил, что программа сильно усугубила отношения между его родителями.
В болезненном воспоминании о своих подростковых годах нынешний принц Уэльский добавил: «Невыразимую печаль вызывает мысль о том, что ошибки BBC значительно усилили ее страх, паранойю и изоляцию, которые я помню по последним годам рядом с ней». Он также жестко заявил, что это интервью должно быть навсегда убрано из эфира, поскольку оно «не имеет законной силы и никогда больше не должно транслироваться».