"Мамочка, поторопись!" Биограф раскрыл трогательную просьбу юного Гарри, которую принцесса Диана не успела исполнить

«Я правда думаю, что она хотела снова выйти замуж, — рассказала Ингрид. — Забавно, но мы обсуждали это, и она сказала: "Но кто меня возьмет? За мной тянется слишком много всего". В то время она, возможно, думала о кардиохирурге Хаснате Хане, за которого отчаянно хотела выйти замуж, хотя мы о нем не говорили: тогда я еще не знала об их отношениях».