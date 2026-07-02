"В вас когда-то кидали ножи?" В день рождения погибшего Яниса Тиммы Анна Седокова обвинила его в домашнем насилии
Почти полтора года после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова не говорила подробно о том, что происходило в их браке. Теперь, на фоне новой песни и продолжающихся споров вокруг имени спортсмена, певица выложила серию сторис: о страхе, синяках, ножах, детях, чувстве вины и том, почему, по ее словам, единственным правильным решением было уйти.
Анна Седокова после долгого молчания снова заговорила о браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой — и сделала это максимально резко. В своих сторис певица выложила не просто эмоциональные признания, а целую цепочку сообщений, старых заметок, скриншотов переписок и фотографий, которые должны объяснить ее версию последних лет их отношений.
Пара начала встречаться в 2019 году, в сентябре 2020-го поженилась, осенью 2024 года Седокова подала на развод, а 9 декабря брак был официально расторгнут. Уже 17 декабря 32-летнего Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Речь шла о самоубийстве.
После смерти Тиммы Седокова оказалась под сильнейшим давлением. Одни ей сочувствовали, другие обвиняли в том, что она якобы довела спортсмена до трагедии. Родственники Яниса позже начали судебные споры с певицей вокруг имущества: Останкинский суд Москвы назначил на 13 июля предварительную беседу по иску семьи Тиммы к Седоковой, связанному с разделом совместно нажитого имущества.
Главное признание прозвучало в первой же серии сторис. Седокова написала, что ушла от Тиммы из-за его «проблем с агрессией». По ее словам, однажды в День святого Валентина он ее сильно избил — настолько, что утром у нее «половина лица была синяя». Певица утверждает, что первым ее страхом тогда было не то, что произошло с ней, а то, что это увидят дети. «Главное, чтобы дети не заметили», — написала она. После этого, по словам Седоковой, Тимма просил прощения, но страх в доме уже остался: «Каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись».
Дальше певица показала стену с повреждениями и подписала, что это «дырки от ножа». В другом фрагменте она обратилась к подписчикам почти с мольбой: «В вас когда-то кидали ножи? Пожалуйста, я прошу вас. Я очень пытаюсь жить дальше. Мне очень-очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше». По словам Седоковой, в одну из ночей ей удалось выбраться из комнаты и увести ребенка только после того, как Тимма уснул. Она также опубликовала фото, на котором, как утверждает певица, баскетболист спит с ножом в руках.
Отдельно Седокова показала скриншот переписки, который, по ее словам, подтверждает ее слова. В сообщении человек, подписанный как Янис, признает, что в какой-то момент был «очень жесток», пишет о срыве, скандале дома, холодном душе, хлопке дверью и о том, что после этого понял, насколько был агрессивен и не мог себя контролировать. В этом же сообщении автор вспоминает свое детство и говорит, что видел, как отец избивал мать, и якобы всю жизнь пытался не допустить такого в своей семье.
Но самая болезненная часть этих сторис — не только про саму Седокову. Она несколько раз возвращается к детям. В одном из ответов певица написала, что после смерти Тиммы дети тоже переживали тяжелое состояние, винили себя и говорили страшные вещи. Отдельно она упомянула сына Гектора, который был очень привязан к отчиму. По словам Седоковой, ребенок говорил ей, что не хочет жить «как папа», и именно это, судя по ее словам, стало для нее одной из самых тяжелых последствий всей истории.
Певица также показала старую заметку, датированную августом 2024 года. Из нее следует, что еще до развода она хотела публично рассказать о происходящем, но не решалась. В заметке Седокова писала, что больше не может жить в «эмоциональном и физическом» насилии, что боится «двухметрового мужика с очень сильным ударом», что собака пугается его появления, а после алкоголя снова наступает «ночь», когда, по ее словам, он может стать другим человеком. Тогда этот текст так и не был опубликован. Сейчас Седокова объясняет это страхом: она боялась за него, боялась, что может ему навредить, и боялась разрушить остатки семьи.
Еще одна линия в ее сторис — попытка отбиться от обвинений, которые звучали после смерти Тиммы. Седокова показала скриншоты переписки с матерью Яниса, отвечая на претензии о том, как тело спортсмена отправляли на родину. По ее версии, в тот момент она сама была в больнице и под лекарствами, а организацией занимались другие люди, в том числе ее бывший менеджер. Певица настаивает, что помогала настолько, насколько могла, и просила держать ее в курсе.
В финале Седокова перешла уже к публичному спору о памяти Тиммы. Она написала, что не стоит «вестись на людей, которые пиарятся на горе», и заявила, что за время после смерти Яниса, по ее мнению, не было сделано достаточно, чтобы увековечить его память как спортсмена: турнира, лагеря или соревнования его имени. При этом певица признала, что их история сложная, но назвала ее «нашей», а не историей для телешоу и чужих публичных разборов.
Эти откровения появились в особенно чувствительный момент. 2 июля Янису Тимме могло бы исполниться 34 года: он родился 2 июля 1992 года в Краславе. В Латвии он был известен как игрок национальной сборной, выступал за российские клубы «Зенит», «Химки» и УНИКС, позднее играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании. А завтра у Анны Седоковой премьера новой песни, поэтому многие в ее откровения верят не слишком охотно, ведь черный пиар — это тоже пиар...