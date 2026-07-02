"В вас когда-то кидали ножи?" В день рождения погибшего Яниса Тиммы Анна Седокова обвинила его в домашнем насилии

Певица также показала старую заметку, датированную августом 2024 года. Из нее следует, что еще до развода она хотела публично рассказать о происходящем, но не решалась. В заметке Седокова писала, что больше не может жить в «эмоциональном и физическом» насилии, что боится «двухметрового мужика с очень сильным ударом», что собака пугается его появления, а после алкоголя снова наступает «ночь», когда, по ее словам, он может стать другим человеком. Тогда этот текст так и не был опубликован. Сейчас Седокова объясняет это страхом: она боялась за него, боялась, что может ему навредить, и боялась разрушить остатки семьи.