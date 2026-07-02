Время для нее остановилось: 44-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка. ВИДЕО

Для обложки Водянова позировала на лоне природы в облегающем сером мини-платье от Alaïa и кедах. Облегающий силуэт подчеркнул заметно округлившийся живот, но в остальном Наталья выглядит так, будто время для нее остановилось. Подписчики и модные критики единогласно отмечают: модель сохранила свой фирменный «эльфийский» шарм, а беременность лишь добавила ее образу особого сияния и мягкости.