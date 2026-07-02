Время для нее остановилось: 44-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка. ВИДЕО
Cупермодель Наталья Водянова снова оказалась в центре внимания мировых СМИ, совершив очередной триумфальный камбэк — на этот раз личный. В конце мая 2026 года 44-летняя звезда официально объявила, что ждет шестого ребенка.
Слухи о беременности Натальи ходили еще с апреля, когда внимательные гости заметили изменения в ее фигуре на закрытом гала-вечере ювелирного дома Chaumet под Парижем. Точку в спорах поставил летний номер французского Vogue.
Для обложки Водянова позировала на лоне природы в облегающем сером мини-платье от Alaïa и кедах. Облегающий силуэт подчеркнул заметно округлившийся живот, но в остальном Наталья выглядит так, будто время для нее остановилось. Подписчики и модные критики единогласно отмечают: модель сохранила свой фирменный «эльфийский» шарм, а беременность лишь добавила ее образу особого сияния и мягкости.
Как призналась директор редакционного контента Vogue France Клэр Томсон-Джонвилл, Водянова поделилась с ней секретом еще в начале года в перерыве между модными показами:
«Наталья идеально воплотила образ осознанного, зрелого и полностью принятого материнства. Она размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс, и я сразу поняла, что она должна стать лицом нашего летнего номера».
Что известно о детях и пополнении в династии Арно
Будущий малыш станет третьим общим ребенком Натальи и ее супруга, 48-летнего Антуана Арно — генерального директора Christian Dior и старшего сына миллиардера Бернара Арно. Таким образом, новорожденный станет очередным наследником главной модной империи планеты (конгломерата LVMH). Пол ребенка пара пока держит в секрете.
Наталья умело балансирует между статусом топ-модели, филантропа и многодетной мамы. Напомним, как выглядит ее большая семья сейчас.
Дети первого брака с британским аристократом Джастином Портманом:
- Лукас (24 года) — активно пробует себя в дизайне одежды и модельном бизнесе.
- Нева (20 лет) — единственная дочь Натальи, которая редко появляется на публике. Из последних новостей: Джастин Портман поделился в соцсетях кадрами с ее выпускного — девушка с отличием окончила престижный Брауновский университет в США.
- Виктор (18 лет) — уже совершеннолетний младший сын от первого брака.
От брака с Антуаном Арно:
- Максим (12 лет) и Роман (9 лет) — младшие сыновья пары, которые растут и учатся во Франции.
История Натальи Водяновой давно стала современной сказкой про Золушку. Новая страница этой истории доказывает, что в 44 года можно оставаться иконой стиля, успешной бизнес-леди и счастливой мамой, ожидающей уже шестого малыша.