"Я никогда не видел ее под наркотиками": бывший телохранитель Уитни Хьюстон обвинил Опру Уинфри во лжи

«Когда она подошла к самому краю сцены, кажется, кто-то сказал ей: "Осторожно, будь внимательна". И в следующий момент она упала», — рассказал бывший телохранитель. Он пояснил, что на сцене было слишком темно, поэтому певица просто не заметила край. По воспоминаниям Уотсона, сотрудники сразу бросились на помощь, однако Хьюстон успела самостоятельно подняться еще до того, как к ней подбежали окружающие. «Она просто рассмеялась над случившимся и продолжила работу», — вспоминает он.