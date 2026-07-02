"Я никогда не видел ее под наркотиками": бывший телохранитель Уитни Хьюстон обвинил Опру Уинфри во лжи
Спустя 17 лет после инцидента на съемках шоу Опры Уинфри вокруг имени Уитни Хьюстон вспыхнул новый скандал. Бывший телохранитель певицы публично обвинил телеведущую в распространении ложных утверждений.
Бывший телохранитель Уитни Хьюстон Рэй Уотсон публично выступил против заявления Опры Уинфри, которая недавно предположила, что падение певицы на съемках ее ток-шоу в 2009 году было связано с возобновлением употребления наркотиков. По словам Уотсона, подобные утверждения не соответствуют действительности.
В интервью, опубликованном на YouTube и цитируемом TMZ, Уотсон подтвердил, что Хьюстон действительно упала со сцены во время подготовки к съемкам. Однако, по его словам, причиной стало вовсе не состояние певицы.
Уитни Хьюстон (1963 – 2012)
«Когда она подошла к самому краю сцены, кажется, кто-то сказал ей: "Осторожно, будь внимательна". И в следующий момент она упала», — рассказал бывший телохранитель. Он пояснил, что на сцене было слишком темно, поэтому певица просто не заметила край. По воспоминаниям Уотсона, сотрудники сразу бросились на помощь, однако Хьюстон успела самостоятельно подняться еще до того, как к ней подбежали окружающие. «Она просто рассмеялась над случившимся и продолжила работу», — вспоминает он.
Особенно резко Уотсон отреагировал на предположение, что в тот момент певица находилась под воздействием наркотиков. «Скажу честно: я никогда не видел Уитни под воздействием наркотиков. Никогда. Я мог только строить предположения, но никогда не видел, чтобы она употребляла наркотики», — заявил он. По словам бывшего телохранителя, в момент падения ничто не указывало на то, что артистка была в состоянии наркотического опьянения.
Уотсон также раскритиковал объяснение Опры Уинфри, которая заявила, что якобы долгие годы не рассказывала об этом эпизоде, чтобы не навредить карьере Хьюстон. «Я в это не верю», — подчеркнул он, отметив, что телеведущая заговорила об этом лишь спустя 17 лет после происшествия, уже после смерти певицы, когда та больше не может ответить на подобные обвинения.
Слова телохранителя получили широкую поддержку среди поклонников Уитни Хьюстон. Многие пользователи социальных сетей подвергли критике Опру Уинфри, посчитав ее заявления несправедливыми и необоснованными. Некоторые комментаторы выразили мнение, что спустя столько лет не было необходимости вновь возвращаться к этому эпизоду.
В защиту певицы выступила и ее невестка Пэт Хьюстон — жена старшего брата артистки Гэри Хьюстона. На своей странице в Instagram она также заявила, что причиной падения стало плохое освещение сцены, а не наркотики. По словам Пэт Хьюстон, хотя певица действительно сталкивалась с личными проблемами в разные периоды жизни, несправедливо автоматически связывать любое происшествие с ее прошлой зависимостью.
Она призвала помнить Уитни Хьюстон прежде всего как выдающуюся артистку и одну из величайших певиц в истории мировой музыки, подчеркнув, что память о ней должна основываться на фактах, а не на домыслах.