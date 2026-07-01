"Я приготовила вам мощный сюрприз": Светлана Лобода - о концерте в Дзинтари, Латвии и мировом туре
В преддверии концерта в Юрмале Светлана Лобода и ее концертный директор Максим Головкин рассказали Otkrito.lv о дороге, которая давно перестала быть просто гастрольным маршрутом. В новом туре — десятки стран, тысячи километров, сложная закулисная логистика, слезы перед выходом на сцену и места, которые становятся почти домом. 5 июля артистка выйдет на сцену «Дзинтари» — и, как признается сама Лобода, этот вечер для нее будет не просто очередной остановкой мирового тура.
Этот тур - один из самых масштабных: больше 65 концертов от Лондона, Парижа и Барселоны до Тбилиси, Алматы, Сеула и Токио. Когда задумывали тур, сразу понимали его масштаб, или он открылся уже в процессе?
Светлана: Все, кто знакомы со мной знают, что я люблю когда непросто и не умею работать не масштабно (улыбается). Если что-то создаем, то это всегда максимальная отдача во всем - в музыке, в постановке, в каждой детали шоу. Но, безусловно, этот масштаб определяет в первую очередь мой зритель. Наши поклонники пишут, просят приехать в их города, ждут наших встреч, и география тура расширяется. Порой я физически чувствую, что мне необходимо сделать паузу, элементарно выдохнуть. Но приходит новый день, и я снова хочу в тур, собираю чемоданы и лечу на концерты.
Максим: Если честно, масштаб был понятен на этапе планирования. Мы изначально строили тур как мировой, а не европейский. Но одно дело расписать маршрут на ноутбуке и совсем другое - пройти его в реальности. По мере подготовки становилось понятно, насколько это сложная логистическая операция: разные континенты, разные технические требования, перевозка оборудования, визовые вопросы, десятки подрядчиков. Поэтому весь масштаб ощущается особенно сильно уже в процессе.
Как выстраивалась логика маршрута — что влияло на выбор городов и стран?
Максим: В первую очередь мы анализировали спрос. Смотрели статистику стриминговых платформ, продажи предыдущих концертов, активность аудитории в социальных сетях. Плюс важно было понимать возможности площадок, местных промоутеров и общую логистику между странами.
Тур охватывает очень разную публику - Европа, Кавказ, Казахстан, Азия. Где зрители удивили сильнее всего?
Светлана: Безусловно, каждый регион - абсолютно новые эмоции. Но в этом году для меня стала настоящим откровением Азия. Мы впервые приехали с сольными концертами в Японию и Южную Корею. Я, честно признаться, ожидала определенной сдержанности, которая как мне кажется, присуща их культуре, но то, как они нас принимали - это был просто невозможно круто.
В Сеуле был смешной инцидент. Во время концерта мой микрофон выскочил у меня из рук и улетел в зрителей, упав в ноги девушки кореянки. Та взвизгнула от неожиданности, но молниеносно подняла микрофон с пола и побежала мелким шагом ко мне к сцене, кланяясь и подавая мне микрофон. Это было так мило! Вообще очень необычные люди, менталитет, архитектура - другой мир.
Конечно, Казахстан - отдельная, невероятная глава нашего тура. Люди в этой стране с невероятно широким, открытым сердцем. И у нас свой коннект (улыбается). Как-то в Threads меня позвала на обед в гости чудесная многодетная семья, и я взяла и поехала! Мы сидели за большим столом, общались как давние друзья... Такое теплое, искреннее гостеприимство меня сильно трогает. При этом не могу сказать, что европейский зритель не умеет удивлять (улыбается). Но в каком бы место на карте мы не выступали, совершенно особенное место в моем сердце занимает уже родная Рига и Юрмала. Концерты здесь я очень жду. Они такие душевные.
Как устроена работа над постановкой такого масштаба — свет, звук, сценография? Что было самым сложным?
Максим: Подготовка начинается за полгода. Есть отдельные команды, которые отвечают за свет, звук, видео, сценографию, костюмы, техническое производство. Самое сложное - сделать шоу одинаково качественным на площадках, которые могут сильно отличаться друг от друга. Каждый зал имеет свои особенности, поэтому команда должна быстро адаптировать постановку, сохранив ее идею и уровень.
Три концерта в Лодзи подряд, аншлаги в Манчестере и Братиславе. Что чувствуете, когда залы собираются вот так?
Светлана: Мне кажется, что если раньше аншлаги измерялись исключительно успехом и масштабом артиста, то сегодня они измеряются еще и степенью нашей необходимости друг другу. Главная мысль, которая приходит мне в голову, когда я вижу огромные забитые арены - о том, что музыка стала для людей спасительным кругом.
Они приходят не только за шоу, они хотят почувствовать себя живыми, чтобы обняться, чтобы выплакаться и зарядиться новой эмоцией. Помню как перед выходом на сцену в Кишинев Арене мне передали, что на границе стоят большие многокилометровые пробки - тысячи людей на автобусах ехали из Украины. Они преодолевали этот тяжелейший путь, границы, ради того, чтобы получить эмоцию. И когда я вышла к этому морю людей, посмотрела в их глаза и почувствовала эту любовь - я расплакалась. Это было во время песни "40 градусов". И это было прекрасное чувство.
Как формировалась программа концерта - по какому принципу выбирали, какие песни и в каком виде прозвучат?
Светлана: Каждая программа моего шоу - это всегда четкая эмоциональная драматургия. Безусловно, это хиты, которые мой зритель ждет, и я просто не имею права их не петь. Но я, как артист, часто устаю от одной и той же программы, и поэтому всегда ищу новые пути. Вот на осень у меня есть план сделать абсолютно новую программу с новыми музыкальными решениями. Подготовка уже начинается - мы рисуем новую сцену, собираем новую команду, переделываем уже известные всем поставки и обновляем весь музыкальный материал.
На сцене с вами балет и музыканты из разных стран. Как собирается и держится вместе такая команда в постоянных переездах?
Максим: Переезды стали давно частью нашей жизни. Главное - быстро адаптироваться, сохранять рабочий настрой и поддерживать высокий уровень на каждом выступлении.
Зритель видит два часа на сцене. А из чего складывается обычный гастрольный день — от приезда в город до выхода к публике?
Максим: Чаще всего день начинается с переезда или перелета. Затем команда сразу едет на площадку: разгрузка оборудования, монтаж сцены, настройка света и звука, саундчек, репетиции, решение технических вопросов. Уже ближе к вечеру начинается подготовка к самому концерту. Для зрителя все начинается в момент открытия дверей, а для команды этот рабочий день длится уже много часов.
Что в таком плотном графике дается тяжелее всего организационно, и как команда с этим справляется?
Максим: Нужно, чтобы каждый день все работало одинаково четко, независимо от страны, часового пояса или обстоятельств. Любой международный тур - это сотни деталей, которые должны совпасть в нужный момент. Здесь очень важны опыт команды, грамотное планирование и умение быстро принимать решения, потому что форс-мажоры случаются всегда. Наша задача сделать так, чтобы зритель никогда этого не заметил.
Что в гастрольной жизни, наоборот, заряжает и держит в ресурсе?
Светлана: Спорт и вдохновение от концертов. От моих поклонников. Многие из них ездят за нами из страны в страну, встречают в аэропортах, ждут у гостиниц... Иногда я искренне подозреваю, что у них есть какой-то секретный встроенный GPS-трекер, настроенный лично на Лободу (смеется).
5 июля - концерт в Юрмале. Чем для вас особенно это место и здешняя публика?
Светлана: Латвия уже давно стала для меня и моей семьи местом силы, душевного комфорта и безопасности. А Юрмала и легендарная сцена концертного зала "Дзинтари" - это совершенно уникальная энергетика, такая родная. Знаете, истинное ощущение дома дается человеку раз в жизни, но когда в новом для себя городе ты выходишь на сцену и вдруг физически чувствуешь себя как дома - это невероятное везение.
Здесь - особенная публика. Интеллигентная, вдумчивая, поначалу, возможно, чуть сдержанная, но после 3-4 песен мы сливаемся в экстазе (улыбается). Поэтому 5 июля мы будем играть не просто очередное шоу в туре. Это будет красивый душевный концерт для "своих". Ну и я приготовила вам один мощный сюрприз (тсс).
После стольких лет и стольких сцен по всему миру - что для вас сегодня значит сам момент выхода к зрителю? Изменилось ли это ощущение?
Светлана: Много лет назад выход на сцену был для меня определенным вызовом - мне хотелось покорять, доказывать, брать новые вершины. Сегодня внутренний трепет порою присутствует, но он полностью трансформировался. Я давно не хочу никому ничего доказать и выхожу на сцену только для того, чтобы отдать себя людям, наполнить их и взбодрить.