"Я приготовила вам мощный сюрприз": Светлана Лобода - о концерте в Дзинтари, Латвии и мировом туре

Максим: Чаще всего день начинается с переезда или перелета. Затем команда сразу едет на площадку: разгрузка оборудования, монтаж сцены, настройка света и звука, саундчек, репетиции, решение технических вопросов. Уже ближе к вечеру начинается подготовка к самому концерту. Для зрителя все начинается в момент открытия дверей, а для команды этот рабочий день длится уже много часов.



Что в таком плотном графике дается тяжелее всего организационно, и как команда с этим справляется?



Максим: Нужно, чтобы каждый день все работало одинаково четко, независимо от страны, часового пояса или обстоятельств. Любой международный тур - это сотни деталей, которые должны совпасть в нужный момент. Здесь очень важны опыт команды, грамотное планирование и умение быстро принимать решения, потому что форс-мажоры случаются всегда. Наша задача сделать так, чтобы зритель никогда этого не заметил.