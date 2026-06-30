10 лет без свиданий: Джоли сделала откровенное признание о личной жизни после развода с Питтом

И в этом новом жизненном этапе обладательница «Золотого глобуса» исцеляет то, что было разрушено в прошлом. «Все меняется, но не так, как я ожидала. У меня нет ощущения, что мне 51 и я начинаю думать о старости. Я думаю о том, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Так, будто жизнь, возможно, немного меня сломала», — сказала Джоли о своем новом настрое.