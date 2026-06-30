10 лет без свиданий: Джоли сделала откровенное признание о личной жизни после развода с Питтом
Анджелина Джоли призналась, что после расставания с Брэдом Питтом почти десять лет не ходила на свидания и не ставила личную жизнь в центр своей жизни. Все это время главным для нее оставалась семья, но теперь, когда дети стали взрослее, актриса снова задумалась о себе не только как о матери, но и как о женщине.
«Если честно, я не ходила на свидания с тех пор, как развелась 10 лет назад, — сказала Джоли. — Так что у меня в голове как будто закрепилось, что эта сторона моей жизни не находится в центре, если я сосредоточена на детях, на семье».
Анджелина Джоли размышляла о возможности отношений, обсуждая фильм Couture 2026 года. В этой картине она играет режиссера, которая заново открывает себя после диагноза рак груди.
«Мне потребовалось время, чтобы сказать себе: "Она ведь может любить свою дочь, быть преданной дочери, но при этом нуждаться в этом как женщина и принимать это как женщина"», — сказала Джоли о своей роли.
Эта тема оказалась для нее личной: в 2013 году актриса прошла профилактическую двойную мастэктомию после того, как узнала, что является носителем мутации гена BRCA1, связанной с генетическим риском рака. «Может быть, я снова немного возвращаюсь к той себе, какой была раньше».
Анджелина Джоли и Брэд Питт во время выходов в свет
Хотя Джоли говорит, что последние десять лет ее главным фокусом были дети — и на это время пришлись восемь лет юридического конфликта с Питтом, — она подчеркнула, что именно дети стали частью ее решения снова задуматься о свиданиях в будущем.
«Сейчас я открываю для себя кое-что новое, потому что мои дочери стали старше. Они разговаривают со мной как молодые женщины, и я вижу, чего хочу для них. Я вижу, что я не хочу, чтобы они потеряли, и что я хочу, чтобы они сохранили. И это как будто напоминает мне о том, что, возможно, потеряла я сама», — объяснила 51-летняя актриса.
«Думаю, в каком-то смысле они возвращают меня к моей прежней себе. Мое желание, чтобы в них были сила, открытость, мягкость, вера и ярость, напоминает мне об этом. Мне кажется, они теперь хотят, чтобы я была не только “мамой”. Появилось другое пространство, в котором я снова могу быть той женщиной, а не только матерью», — продолжила Джоли.
И в этом новом жизненном этапе обладательница «Золотого глобуса» исцеляет то, что было разрушено в прошлом. «Все меняется, но не так, как я ожидала. У меня нет ощущения, что мне 51 и я начинаю думать о старости. Я думаю о том, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Так, будто жизнь, возможно, немного меня сломала», — сказала Джоли о своем новом настрое.