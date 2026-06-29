Ее талант восхищает Раймонда Паулса. Кто такая певица Герда Тимрота?
Молодая джазовая певица Герда Тимрота, которая этим летом оканчивает джазовое отделение Рижской хоровой школы Домского собора и осенью отправится учиться в Осло, уже успела заслужить признание маэстро Раймонда Паулса. Вместе со своим ансамблем она откроет 1 июля один из ведущих фестивалей импровизационной, джазовой и мировой музыки в странах Балтии — «Rīgas ritmi».
Восхищение талантом Герды Тимроты и ее бархатистым низким тембром голоса испытывает практически каждый, кто впервые слышит ее джазовые импровизации. Слушатели удивляются, как такая хрупкая на вид девушка может обладать столь мощным вокалом.
Сама Герда признается, что в ее семье раньше не было музыкантов: «Я совершенно случайно оказалась в мире музыки!»
Как выяснил журнал Kas Jauns, отец молодой певицы — ведущий новостей TV3 Гиртс Тимротс, а у ее матери Марты Тимроты тоже низкий голос, похожий на голос дочери.
По словам Герды, любовь к джазу зародилась у нее еще в детстве.
«Меня привлекала именно импровизация. С музыкой я познакомилась через танцы. Сначала танцевала, а потом поняла, что мне очень нравится звучание, которое заставляет двигаться. Я начала изучать музыку глубже и совершенно естественно пришла к джазу. Через него можно открыть для себя огромное количество самых разных музыкальных жанров».
В будущем певица хочет попробовать себя и в других направлениях: «Думаю, я попробую многое. Но мне всегда хотелось бы сохранить импровизацию и свободу, которые дает джаз».
Серьезно заниматься музыкой Герда начала после поступления в Рижскую хоровую школу Домского собора. Осенью она продолжит обучение вокалу по специальности «джаз и импровизационная музыка» в Норвежской музыкальной академии в Осло.
«Я не уезжаю навсегда. Обязательно вернусь и с удовольствием продолжу выступать на латвийских сценах», — обещает молодая исполнительница.
После победы на конкурсе Ventspils Groove 2025 Герда быстро стала заметной фигурой в латвийской джазовой среде, начала сотрудничать с известными музыкантами и активно концертировать. Именно джазовый музыкант и продюсер Марис Бриежкалнс познакомил ее с маэстро Раймондом Паулсом. Композитор высоко оценил молодую певицу: «У нее уже сейчас есть концерты! Новое поколение приходит очень уверенно. Мы уже не можем говорить, что это молодежь, у которой все впереди, — у них уже все происходит».
О признании со стороны Раймонда Паулса и его предложении создать совместную концертную программу Герда говорит с большим уважением: «Я очень, очень рада. Играть вместе с Маэстро — это настоящее счастье, и он замечательный человек. Мы знакомы совсем недолго, но у меня действительно есть ощущение, что мы говорим на одном музыкальном языке. Нас объединяет искренность».
Недавно Раймонд Паулс выступил вместе с Гердой Тимротой в музыкальном доме Daile на презентации книги Яниса Петерса «Книга одной жизни. Янис Петерс. Поэт. Дипломат. Человек». После концерта маэстро предложил молодой джазовой исполнительнице продолжить сотрудничество.