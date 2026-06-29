Ее талант восхищает Раймонда Паулса. Кто такая певица Герда Тимрота?

После победы на конкурсе Ventspils Groove 2025 Герда быстро стала заметной фигурой в латвийской джазовой среде, начала сотрудничать с известными музыкантами и активно концертировать. Именно джазовый музыкант и продюсер Марис Бриежкалнс познакомил ее с маэстро Раймондом Паулсом. Композитор высоко оценил молодую певицу: «У нее уже сейчас есть концерты! Новое поколение приходит очень уверенно. Мы уже не можем говорить, что это молодежь, у которой все впереди, — у них уже все происходит».