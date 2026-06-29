9 лет вместе: Маколей Калкин рассказал о главном сожалении в отношениях с Брендой Сонг

Пара познакомилась в 2014 году, а романтические отношения начались после новой встречи в 2017 году. В январе 2022 года Маколей Калкин и Бренда Сонг объявили о помолвке. Сейчас они воспитывают двух маленьких сыновей. Средства массовой информации неоднократно писали о предполагаемой свадьбе актеров, однако теперь все больше склоняются к тому, что еще в 2020 году, до рождения первого ребенка, прошла тайная церемония бракосочетания.