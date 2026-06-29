9 лет вместе: Маколей Калкин рассказал о главном сожалении в отношениях с Брендой Сонг
Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин трогательно признался в любви своей невесте Бренде Сонг. Пара отметила девятую годовщину отношений, посвятив друг другу эмоциональные публикации в Instagram.
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг, известная по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», отметили девятую годовщину своих отношений. В честь этой даты оба артиста опубликовали трогательные признания в любви в Instagram.
45-летний Калкин разместил совместную фотографию с Брендой, на которой они позируют в одежде нежно-розовых оттенков. Актер написал, что девять лет назад его жизнь изменилась навсегда, и признался, что счастлив просыпаться рядом с любимой женщиной.
«Мое единственное сожаление — что у нас не было еще больше времени вместе. Спасибо тебе за все, что у меня есть», — написал актер.
38-летняя Бренда Сонг поделилась снимком, на котором они целуются. Она рассказала, что написала поздравление в аэропорту после завершения съемок, ожидая рейс домой к Маколею и их детям.
По словам актрисы, ее жизнь стала ярче с появлением Калкина, а совместная жизнь с ним — самое ценное, что у нее есть. Она также отметила, что отношения не всегда бывают легкими, но всегда стоят всех усилий.
Пара познакомилась в 2014 году, а романтические отношения начались после новой встречи в 2017 году. В январе 2022 года Маколей Калкин и Бренда Сонг объявили о помолвке. Сейчас они воспитывают двух маленьких сыновей. Средства массовой информации неоднократно писали о предполагаемой свадьбе актеров, однако теперь все больше склоняются к тому, что еще в 2020 году, до рождения первого ребенка, прошла тайная церемония бракосочетания.
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