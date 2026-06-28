Максим Бусел: этим летом ждут поездка на Сицилию, новые роли и профессиональные вызовы

О своем персонаже в сериале актер высказывается прямо: «Если оценивать его, то это слабый человек, которому не хватает смелости. Ему стоило бы обратиться к психологу, быть честнее с самим собой и окружающими, а также смелее в своих решениях». При этом актер подчеркивает, что не видит в этом герое сходства с собой.