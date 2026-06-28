Максим Бусел: этим летом ждут поездка на Сицилию, новые роли и профессиональные вызовы
Актер Максим Бусел этим летом не собирается долго отдыхать. В интервью журналу Kas Jauns он рассказал о своих летних планах, необычной роли в сериале "Любимые" и поделился размышлениями о том, каким, по его мнению, должен быть настоящий мужчина.
После напряженного сезона Максим Бусел признается, что прежде всего ему необходимо восстановить силы. «Мне обязательно нужно отдохнуть, потому что последнее время было очень насыщенным. Перед отпуском я еще приму участие в небольшой актерской школе в Литве, а затем вместе с коллегами и друзьями отправлюсь на Сицилию», — рассказывает Бусел.
Хотя Италия ему хорошо знакома, на Сицилии актер еще никогда не был. «Я очень люблю Италию и побывал там во многих местах, но на Сицилии еще ни разу не был. Поэтому с большим нетерпением жду этого путешествия».
После возвращения из отпуска отдых продлится недолго. Максим примет участие в спектакле на театральном фестивале в Валмиере, где, по его словам, удается удачно совмещать работу и летний отдых.
«На театральном фестивале в Валмиере всегда царит потрясающая атмосфера. Там профессиональная деятельность прекрасно сочетается с отдыхом. А уже в августе начнутся репетиции новой постановки».
Новые грани
В сериале «Любимые» зрители увидят Максима в необычном амплуа. Его герой Алексей существенно отличается от самого актера, и именно это привлекло его больше всего.
«Мне всегда интересно играть персонажей, которые максимально далеки от меня самого. Это позволяет открывать в себе новые грани», — говорит Бусел.
Он не скрывает, что играть положительных и добродушных героев со временем становится довольно предсказуемо. «Возможно, кто-то со мной не согласится, но более сложных и противоречивых персонажей играть гораздо интереснее. Актер должен найти оправдание поступкам каждого героя, и именно этот процесс поиска кажется мне самым увлекательным».
О своем персонаже в сериале актер высказывается прямо: «Если оценивать его, то это слабый человек, которому не хватает смелости. Ему стоило бы обратиться к психологу, быть честнее с самим собой и окружающими, а также смелее в своих решениях». При этом актер подчеркивает, что не видит в этом герое сходства с собой.
Умение брать на себя ответственность
«По-моему, настоящий мужчина — это тот, чьи слова совпадают с поступками. Если человек говорит одно, а делает другое, ему нельзя доверять. А если мужчине нельзя доверять, то прежде всего проигрывает он сам», — рассуждает Максим о мужественности.
Актер считает, что надежность и умение брать на себя ответственность — одни из главных качеств настоящего мужчины.
«На мужчину должны полагаться. Если рядом с ним есть женщина, она должна чувствовать себя в безопасности и иногда иметь возможность позволить себе быть слабее. Мне кажется, именно тогда оба могут быть самими собой: мужчина — чувствовать себя мужчиной, а женщина — женщиной».
При этом актер подчеркивает, что современные женщины необыкновенно сильны, однако это не уменьшает ответственности мужчины. «Сила женщин вызывает восхищение. Но мужественность, на мой взгляд, проявляется в способности быть ответственным, честным и надежным. Именно это является фундаментом, на котором строятся отношения и взаимное уважение».