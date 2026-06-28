"Не могу дойти даже до кухни": Белла Хадид рассказала о тяжелом обострении болезни, распространенной и в Латвии

Несмотря на тяжелое состояние, Белла попыталась поддержать людей, которые также живут с хроническими заболеваниями. «Если ты сейчас тихо ведешь бой, которого никто не видит, знай: я вижу тебя. Есть свет, даже если сегодня ты его не видишь. Исцеление не бывает линейным. Ты нужен. Твоя жизнь имеет смысл», — обратилась она к подписчикам.