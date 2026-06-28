"Не могу дойти даже до кухни": Белла Хадид рассказала о тяжелом обострении болезни, распространенной и в Латвии
"Хорошо уже то, что я смогла принять душ и не потеряла сознание". Эти слова принадлежат одной из самых известных супермоделей мира Белле Хадид. Она вновь рассказала о последствиях болезни Лайма, которая остается одной из самых распространенных инфекций, передаваемых клещами, в том числе и в Латвии.
Одна из самых известных супермоделей мира, 29-летняя Белла Хадид, вновь откровенно рассказала о тяжелом обострении болезни Лайма, с которой живет уже более десяти лет. В Instagram модель опубликовала заплаканное селфи и призналась, что даже самые простые повседневные действия сейчас требуют огромных усилий.
«Не могу избавиться от этого обострения. Спала 11 часов. Снова. Каждый день сплю днем. Прошла все обследования у всех врачей, к которым обращалась. Ничего не помогает», — написала Хадид. По словам модели, болезнь настолько истощает организм, что ей становится трудно выполнять даже элементарные действия.
«Мне кажется, не осталось ни одной работающей мозговой клетки, а мои последние две грызутся друг с другом. Я приняла душ и не упала в обморок. Для меня это сегодня было огромным достижением», — призналась она.
Белла также рассказала, что во время нынешнего обострения у нее появилась сильная одышка. По ее словам, ей пришлось отказаться даже от обычной прогулки, поскольку дыхание перехватывало уже по дороге на кухню. Модель призналась, что несколько раз теряла сознание.
Кроме физических симптомов, Хадид откровенно рассказала и о психологических последствиях хронического заболевания. Она призналась, что длительная борьба с болезнью сопровождается тревожностью, депрессией, постоянной усталостью и ощущением полной изоляции.
«Ты просыпаешься, а тревога уже живет в твоем теле. Физическая боль появляется еще до того, как ноги коснутся пола. Иногда кажется, что понять это может только тот, кто сам прошел через подобное или видел, как страдает близкий человек», — написала супермодель.
Несмотря на тяжелое состояние, Белла попыталась поддержать людей, которые также живут с хроническими заболеваниями. «Если ты сейчас тихо ведешь бой, которого никто не видит, знай: я вижу тебя. Есть свет, даже если сегодня ты его не видишь. Исцеление не бывает линейным. Ты нужен. Твоя жизнь имеет смысл», — обратилась она к подписчикам.
Более десяти лет борьбы с болезнью
Болезнь Лайма диагностировали у Беллы Хадид в 2013 году после укуса клеща. Аналогичный диагноз был поставлен ее матери Иоланде Хадид и брату Анвару.
Из-за регулярных обострений модель уже неоднократно была вынуждена делать длительные перерывы в работе. В 2023 году она почти на пять месяцев исчезла из публичной жизни, проходя лечение, а позже рассказывала, что столкнулась не только с последствиями инфекции, но и с рядом других заболеваний, возникших на ее фоне.
Что такое болезнь Лайма
Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, — бактериальная инфекция, передающаяся человеку при укусе инфицированного иксодового клеща. Она может поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. При поздней диагностике или тяжелом течении заболевания некоторые симптомы способны сохраняться длительное время и существенно снижать качество жизни.
Для Латвии эта проблема особенно актуальна. Страна относится к регионам с высокой активностью клещей, а ежегодно медики регистрируют большое количество случаев болезни Лайма. Специалисты напоминают, что лучшей защитой остается профилактика: использование закрытой одежды при посещении лесов и парков, применение репеллентов, тщательный осмотр тела после прогулок и своевременное удаление присосавшегося клеща.
Помимо Беллы Хадид, о диагнозе болезнь Лайма в разные годы также рассказывали Джастин Бибер, Аврил Лавин, Эми Шумер и Джастин Тимберлейк. Однако именно откровенные публикации супермодели вновь привлекли внимание миллионов людей к заболеванию, которое остается распространенной проблемой не только в США, но и в странах Балтии, включая Латвию.