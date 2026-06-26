"А кто она такая?" В России придумали передать хиты Софии Ротару другим исполнителям
Российские пропагандистские СМИ и политики развернули новую кампанию против украинской певицы Софии Ротару, предлагая отдать ее знаменитые песни другим - "правильным" - исполнительницам.
На фоне продолжающейся войны России против Украины российские пропагандистские СМИ и отдельные политики вновь сделали объектом нападок Софию Ротару. Поводом стало то, что певица уже несколько лет не выступает в России и после начала полномасштабной войны практически прекратила концертную деятельность, а в социальных сетях публикует сообщения исключительно на украинском языке со словами поддержки соотечественников.
В российских СМИ активно продвигается мысль, что артистка «предала» российскую публику и больше не заслуживает права исполнять свои знаменитые песни, а одной из обсуждаемых инициатив стало предложение передать самые известные песни Софии Ротару российским исполнительницам.
Эту идею публично поддержал печально известный депутат Государственной думы и пропагандист Виталий Милонов. Он заявил, что знаменитые композиции не принадлежат самой певице.
«Это не ее песни. В основном они написаны еще в советские времена за бюджет Советского Союза. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела», — заявил Милонов.
Когда журналисты спросили депутата, как к подобной инициативе может отнестись сама Ротару, он ответил еще жестче:
«Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая тень, которая там где-то находится».
Музыкальный критик Павел Рудченко также поддержал идею новых исполнений этих песен. По его словам, сейчас существует тренд на ремейки советских и российских хитов, поэтому композиции Ротару могли бы исполнить Ани Лорак, Миа Бойка или Полина Гагарина.
София Ротару с семьей в день празднования 50-летия ее сына
При этом подобные заявления сопровождаются попытками преуменьшить вклад самой Софии Ротару в историю советской и украинской эстрады. Хотя авторские права на музыкальные произведения действительно принадлежат их авторам или правообладателям, именно исполнение Ротару сделало многие из этих песен узнаваемыми далеко за пределами СССР и превратило их в классику русскоязычной поп-музыки.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что певица Вика Цыганова также хотела "спасти" песни Аллы Пугачевой — и заодно включить их в свой репертуар. Люди обвинили ее в попытке вернуть популярность за чужой счет.