"А кто она такая?" В России придумали передать хиты Софии Ротару другим исполнителям

При этом подобные заявления сопровождаются попытками преуменьшить вклад самой Софии Ротару в историю советской и украинской эстрады. Хотя авторские права на музыкальные произведения действительно принадлежат их авторам или правообладателям, именно исполнение Ротару сделало многие из этих песен узнаваемыми далеко за пределами СССР и превратило их в классику русскоязычной поп-музыки.