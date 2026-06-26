Трогательный выход: Джулия Робертс появилась на публике, держа сына под руку
Голливудская звезда Джулия Робертс была замечена во время редкой прогулки со своим старшим сыном Финнеасом в Нью-Йорке. 58-летняя актриса и 21-летний наследник провели время вместе, неспешно прогуливаясь по улицам Манхэттена.
Во время прогулки звезда фильма «Красотка» выглядела расслабленной и счастливой. В какой-то момент Джулия Робертс нежно взяла сына под руку, а папарацци удалось запечатлеть этот трогательный момент.
Для выхода актриса выбрала повседневный образ: темную свободную рубашку, джинсовые шорты с необработанным краем, белые кеды и солнцезащитные очки. Образ дополнила бордовая сумка через плечо. Волосы Джулия собрала в небрежный пучок.
Финнеас гулял в оливковых шортах, темно-синей футболке с принтом, полосатых носках, замшевых сабо, бейсболке и темных очках.
Финнеас Уолтер Модер родился в ноябре 2004 года и является одним из близнецов Джулии Робертс и ее мужа, кинооператора Дэнни Модера. У пары также есть дочь Хейзел и младший сын Генри.
Несмотря на всемирную известность, Робертс всегда старалась ограждать детей от повышенного внимания публики. Именно поэтому совместные появления актрисы с уже взрослыми детьми происходят крайне редко и неизменно привлекают внимание поклонников.
Сама Джулия Робертс не раз признавалась, что роль матери для нее всегда была важнее голливудской карьеры. По словам актрисы, она сознательно сокращала количество съемок, чтобы проводить больше времени с семьей, а теперь с удовольствием наблюдает, как ее дети становятся самостоятельными взрослыми людьми.