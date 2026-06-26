Трогательный выход: Джулия Робертс появилась на публике, держа сына под руку

Сама Джулия Робертс не раз признавалась, что роль матери для нее всегда была важнее голливудской карьеры. По словам актрисы, она сознательно сокращала количество съемок, чтобы проводить больше времени с семьей, а теперь с удовольствием наблюдает, как ее дети становятся самостоятельными взрослыми людьми.