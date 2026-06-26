Дитер Болен вызвал скандал заявлениями о войне в Украине перед концертом в Эстонии

При этом музыкант выразил мнение, что самой Германии не стоит опасаться российского нападения. «У России так много территории. Они сами не знают, что с ней делать. Но люди думают, что они придут сюда. В Германии ведь нет никаких природных ресурсов. Что Россия стала бы делать с Германией? Это бессмысленно», — заявил Болен. Он также утверждал, что угрозы со стороны России не существует уже много десятилетий и что нынешней войны не было бы, если бы канцлером по-прежнему оставалась Ангела Меркель.