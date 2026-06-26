Дитер Болен вызвал скандал заявлениями о войне в Украине перед концертом в Эстонии
Легенды Modern Talking оказались по разные стороны баррикад из-за войны в Украине. Пока Дитер Болен критикует поддержку Киева и выступает за сближение с Россией, Томас Андерс отказывается ехать в РФ при власти Владимира Путина.
В восьмидесятые годы прошлого века в Латвии огромной популярностью пользовался немецкий поп-дуэт Modern Talking, участники которого — Дитер Болен и Томас Андерс — покоряли сердца множества поклонниц. Группа просуществовала недолго, музыканты пошли разными путями, а сегодня оказались по разные стороны баррикад в вопросе российского вторжения в Украину.
72-летний Дитер Болен должен выступить в пятницу на эстонском фестивале Retrobest. Однако скандал вызвало его интервью, данное на прошлой неделе, в котором он в очередной раз высказался в поддержку России и раскритиковал европейскую помощь Украине, назвав победу Киева в войне «худшим возможным сценарием».
Перед своим сольным концертом в Таллине Болен в интервью YouTube-каналу Hopf & Kettner, опубликованном 17 июня, рассказал, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, категорически отверг любые угрозы со стороны России и пожаловался на атмосферу страха в современной Германии.
«Мне становится все страшнее. Над Гамбургом с огромным шумом летают самолеты Tornado. У меня на кухне дрожит посуда. А самый популярный политик Германии, министр обороны Борис Писториус, вместе с украинскими производителями оружия празднует создание совместных предприятий. Не знаю, правильным ли путем мы идем», — заявил Болен.
По его словам, канцлер Мерц искренне верит в возможность победы Украины, однако не задумывается о последствиях. «Я понял, что он твердо верит, что Украина может победить. Но он не делает выводов о том, что произойдет потом. Они действительно думают, что Россия и Путин с этим согласятся? Нет. У них есть сотни ядерных бомб, и каждая из них может практически уничтожить Германию», — сказал музыкант.
Болен также заявил, что ради сохранения мира необходимо идти на уступки России и не допустить победы Украины. «Это был бы худший возможный сценарий. Если Украина победит, это, вероятнее всего, приведет к мировой войне», — считает он.
При этом музыкант выразил мнение, что самой Германии не стоит опасаться российского нападения. «У России так много территории. Они сами не знают, что с ней делать. Но люди думают, что они придут сюда. В Германии ведь нет никаких природных ресурсов. Что Россия стала бы делать с Германией? Это бессмысленно», — заявил Болен. Он также утверждал, что угрозы со стороны России не существует уже много десятилетий и что нынешней войны не было бы, если бы канцлером по-прежнему оставалась Ангела Меркель.
Высказывания Болена вызвали неоднозначную реакцию. Одни считают, что свобода слова позволяет ему выражать собственное мнение, другие увидели в его словах прямую поддержку политики агрессора.
Представитель организатора фестиваля, компании Monster Music OÜ, Танел Самм подчеркнул, что организаторы категорически отвергают любые попытки оправдания или поддержки российской агрессии. Пока выступление Болена не отменено, однако организаторы уже связались с артистом и его представителями, попросив четко обозначить свою позицию и выступить с публичным заявлением.
Этой весной Литва уже отменила запланированные концерты Болена. Одной из возможных причин стали его прежние интервью, в которых он называл Германию и Россию «командой мечты», критиковал санкции против России и утверждал, что у Украины нет шансов в борьбе с российскими войсками.
Музыкант также выступал против ухудшения отношений между Берлином и Москвой и призывал вновь закупать российские энергоресурсы.
Тем временем второй бывший участник Modern Talking Томас Андерс в прошлом году заявил в интервью Deutsche Welle, что не поедет в Россию, пока там у власти находится Владимир Путин.
Говоря об отношениях с Дитером Боленом, Андерс отметил, что они больше не общаются, а воссоединение группы невозможно. «Это не связано с войной. И я не думаю, что Путин настолько влиятелен, чтобы заставить нас снова выступать вместе. Modern Talking остался в прошлом, но музыка продолжает жить. Я стараюсь придать ей новое звучание в 2025 году. Думаю, нужно сосредоточиться именно на этом, а не на мифическом возрождении Modern Talking, которое стало бы уже третьим. Это было бы слишком», — заявил тогда Андерс.