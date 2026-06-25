Словно соткано из лепестков: рассматриваем безупречное платье Пенелопы Крус на красной дорожке

Образ получился одновременно мягким и очень эффектным: платье подчеркивало фигуру, но не выглядело вызывающе, а воздушная нижняя часть добавляла наряду легкости. Пенелопа Крус дополнила его небрежной высокой укладкой с челкой и светлыми прядями у лица, выразительным макияжем глаз и нейтральной помадой. На снимках актриса выглядит свежо, уверенно и очень собранно — без перегруза, но с тем самым голливудским блеском.