Словно соткано из лепестков: рассматриваем безупречное платье Пенелопы Крус на красной дорожке
52-летняя Пенелопа Крус появилась на премьере фильма The Invite в Лос-Анджелесе и стала одной из самых заметных гостей вечера. 24 июня актриса вышла на красную дорожку в нежном светло-голубом платье с тонкими бретелями, глубоким вырезом и декоративной отделкой, напоминающей лепестки.
Образ получился одновременно мягким и очень эффектным: платье подчеркивало фигуру, но не выглядело вызывающе, а воздушная нижняя часть добавляла наряду легкости. Пенелопа Крус дополнила его небрежной высокой укладкой с челкой и светлыми прядями у лица, выразительным макияжем глаз и нейтральной помадой. На снимках актриса выглядит свежо, уверенно и очень собранно — без перегруза, но с тем самым голливудским блеском.
Премьера The Invite прошла в Лос-Анджелесе 24 июня. По данным Page Six и Just Jared, на мероприятии также появились Оливия Уайлд, Сет Роген и Эдвард Нортон. Фильм выпустила студия A24, а сама картина стала одной из заметных премьер конца июня.
The Invite — новая работа Оливии Уайлд как режиссера. В фильме она также играет вместе с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном. По описанию People, сюжет строится вокруг семейной пары, которая приглашает на ужин своих загадочных соседей сверху — после чего вечер принимает неожиданный оборот.
Картина является англоязычным ремейком испанского фильма Sentimental режиссера Сеска Гая, основанного на пьесе Los vecinos de arriba. Фильм уже был представлен на кинофестивале Sundance, а в американский прокат, по данным Sundance Institute, выходит в ограниченном релизе 26 июня.