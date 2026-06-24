Мадонна в Париже (июнь 2026)
Мадонна снова в центре внимания: перед выходом нового альбома певица появилась на Неделе мужской моды в Париже и показала сразу ...
ФОТО: Мадонна снова изменилась - в Париже певица появилась заметно похудевшей и помолодевшей
67-летняя Мадонна снова в центре внимания - перед выходом нового альбома заметно похудевшая певица появилась на Неделе мужской моды в Париже и показала сразу два ярких образа, которые уже обсуждают поклонники и модные издания.
Поп-звезда посетила показ Saint Laurent Men’s Spring/Summer 2027, прошедший в рамках Paris Fashion Week. По данным Harper’s Bazaar, шоу Saint Laurent прошло в парижской Bourse de Commerce, а за коллекцию отвечал креативный директор бренда Энтони Ваккарелло. Среди гостей также были Кейт Мосс, Лила Мосс, Рами Малек, Charli XCX, Дейзи Эдгар-Джонс, Амелия Грей, Джо Элвин и другие знаменитости.
Для появления на показе Мадонна выбрала эффектное красное кружевное мини-платье Saint Laurent, ажурные колготки, розовые туфли с черными носами и крупные солнцезащитные очки. Образ получился одновременно провокационным и очень собранным: без лишней театральности, но с фирменной для певицы сексуальностью и вызовом.
Особенно заметно, что к новому этапу своей карьеры Мадонна подошла в обновленном виде. Певица явно стала стройнее, ее лицо выглядит более подтянутым и отдохнувшим, а весь образ — значительно мягче и свежее, чем в некоторые предыдущие публичные выходы.
Позже певицу сняли уже после вечеринки YSL в Париже, когда она возвращалась в отель. Для этого выхода Мадонна сменила красное кружево на нежно-розовый комплект в бельевом стиле: короткое платье с кружевной отделкой, леопардовую меховую куртку, высокие черные ботинки на шнуровке, сетчатые колготки и маленькую леопардовую сумку. Образ был более дерзким и вечерним — в духе старого голливудского гламура, смешанного с клубной эстетикой.
Контекст у этого появления особенно важный: Мадонна сейчас готовится к релизу нового альбома Confessions II. Vogue пишет, что вечеринка Saint Laurent после показа проходила в Paradis Latin, была организована совместно Мадонной и Энтони Ваккарелло и называлась Club Confessions / Club Saint Laurent. Мероприятие совпало с выходом короткометражного фильма Confessions II — The Film перед релизом нового альбома, который запланирован на 3 июля.
Confessions II называют продолжением ее культового альбома Confessions on a Dance Floor 2005 года. The Guardian ранее сообщал, что новый релиз станет 15-м студийным альбомом Мадонны и вновь свяжет ее с танцевальной и клубной эстетикой, а также с продюсером Стюартом Прайсом, работавшим над оригинальной пластинкой.
Именно поэтому ее парижские выходы выглядят как часть большого возвращения. Мадонна снова выстраивает вокруг себя узнаваемую визуальную вселенную: клуб, кружево, красный и розовый цвета, солнцезащитные очки, сексуальность без извинений и демонстративная уверенность. На фоне подготовки к релизу Confessions II это считывается как намеренное возвращение к образу королевы танцпола — только в более зрелой и тщательно отполированной версии.
После тяжелого периода, проблем со здоровьем и постоянных обсуждений ее внешности Мадонна, похоже, снова перехватила инициативу. Теперь обсуждают не неудачные фото и не критику в соцсетях, а то, что она выглядит заметно лучше, стройнее и увереннее. И если это было частью подготовки к новому альбому, то первый эффект уже достигнут: перед релизом Confessions II Мадонна снова заставила говорить о себе как о поп-иконе, которая умеет возвращаться громко.