ФОТО: Мадонна снова изменилась - в Париже певица появилась заметно похудевшей и помолодевшей

После тяжелого периода, проблем со здоровьем и постоянных обсуждений ее внешности Мадонна, похоже, снова перехватила инициативу. Теперь обсуждают не неудачные фото и не критику в соцсетях, а то, что она выглядит заметно лучше, стройнее и увереннее. И если это было частью подготовки к новому альбому, то первый эффект уже достигнут: перед релизом Confessions II Мадонна снова заставила говорить о себе как о поп-иконе, которая умеет возвращаться громко.