Актер Юрис Стренга признался, что больше не читает книги из-за ухудшения зрения
Легенда латвийского театра Юрис Стренга встретил свое 89-летие в кругу семьи. Актер признается, что больше не верит в возможность изменить мир, редко читает книги и находит радость в работе в саду.
13 июня свой 89-й день рождения отметил любимый в народе актер и легенда театра Dailes Юрис Стренга. В беседе с журналом Kas Jauns юбиляр не скрывал скептического отношения к происходящему в мире и признался, что смирился со спокойным ритмом жизни. Легенда сцены рассказал, что по-прежнему регулярно посещает театральные спектакли и следит за культурной жизнью, однако в повседневности предпочитает покой в собственном доме. Актер говорит, что зрение уже не такое хорошее, как раньше, поэтому чтение книг осталось в прошлом, а свободное время он с удовольствием проводит в саду.
89-летие отметил вместе с семьей
Свой день рождения актер провел спокойно, без шумных торжеств. О праздновании юбилея он говорит лаконично, отдавая предпочтение времени, проведенному с семьей.
На вопрос о планах на будущее актер отвечает прямо:
«Для меня главное — дожить до 90 лет. Мне осталось совсем немного. И это все», — говорит Стренга.
Он не скрывает, что в последние годы стал гораздо спокойнее и больше не чувствует необходимости кого-либо убеждать или менять мир. «Почему я вообще пытаюсь на что-то влиять? Это ведь невозможно. Люди будут думать так, как будут думать, у каждого ведь свой взгляд».
Актер признается, что происходящее в Латвии и в мире его не радует. «Все, что происходит здесь, в Латвии, вообще во всем мире, — это совершенно бессмысленно. Я не могу быть оптимистом ни на минуту».
В то же время он подчеркивает, что не хочет навязывать свои размышления другим, поскольку каждый человек должен самостоятельно делать выводы о жизни и происходящем вокруг.
Зрение больше не позволяет читать
Хотя когда-то книги были неотъемлемой частью его повседневной жизни, теперь актер признается, что на чтение уже не хватает ни сил, ни возможностей. С годами зрение ухудшилось, и длительное чтение стало затруднительным. «Никаких философских книг я больше не читаю», — признается Стренга.
Он не скрывает, что его отношения с книгами в последние годы существенно изменились. Собранная когда-то библиотека больше не занимает почетное место в доме, поскольку часть изданий уже перекочевала в сарай.
«Я все книги сложил в сарайчик рядом с дровами. И книги о театре тоже не читаю. Они тоже сложены в сарайчике рядом с дровами целыми стопками в разных углах», — рассказывает актер.
Стренга считает, что многие знания, описанные в теоретической литературе, сегодня уже неактуальны и устарели. По его мнению, жизнь развивается гораздо быстрее, чем книги успевают за ней. «Потому что все это устарело. Театр меняется каждый день и становится другим. И уследить за этим уже невозможно».
Однако это вовсе не означает, что актер потерял интерес к театру. Напротив — он по-прежнему регулярно посещает спектакли и старается следить за тем, что происходит на сценах Латвии. Именно живой театр кажется ему гораздо более ценным, чем теоретические рассуждения в книгах.
В разговоре чувствуется, что актер смотрит на жизнь прагматично. Он больше не стремится накапливать знания ради самих знаний, поскольку гораздо важнее для него наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас.
Любимое занятие — прополка грядок
Актер не скрывает, что в пожилом возрасте больше не стремится к громким событиям или общественной активности, гораздо лучше чувствуя себя дома и в саду. «У меня маленькие пальчики. И этими маленькими пальчиками я пропалываю сад. Вот и все», — говорит он с иронией.
Пока другие заполняют пенсионные годы путешествиями или новыми проектами, Стренга ценит покой, возможность находиться дома и заниматься повседневными делами.
Даже путешествия его особенно не интересуют. Актер принимает жизнь такой, какая она есть, и больше не ставит перед собой больших целей. Больше всего он ценит время, проведенное с семьей, возможность еще сходить в театр, встретиться с друзьями и каждый день находить какое-нибудь небольшое занятие, которое позволяет чувствовать себя нужным.