Актер Юрис Стренга признался, что больше не читает книги из-за ухудшения зрения

13 июня свой 89-й день рождения отметил любимый в народе актер и легенда театра Dailes Юрис Стренга. В беседе с журналом Kas Jauns юбиляр не скрывал скептического отношения к происходящему в мире и признался, что смирился со спокойным ритмом жизни. Легенда сцены рассказал, что по-прежнему регулярно посещает театральные спектакли и следит за культурной жизнью, однако в повседневности предпочитает покой в собственном доме. Актер говорит, что зрение уже не такое хорошее, как раньше, поэтому чтение книг осталось в прошлом, а свободное время он с удовольствием проводит в саду.