"Будет битва при Ватерлоо": адвокат семьи Тиммы предупреждает Седокову, которая снова рассказывает о своих страданиях

Когда начался судебный процесс, Седокова уже выступала с резкими заявлениями в адрес семьи Тиммы, призывая их «отстать» от нее и не пытаться «высасывать деньги». «Я очень хотела бы, чтобы вы все от меня отстали и наконец поняли, что люди зарабатывают деньги, когда ходят на работу. Есть такое слово — приносить пользу другим. Моему ребенку 21 год, он работает на двух работах и учится. Я каждый день работаю с 14 лет. Да, работать гораздо труднее, чем присосаться к кому-то и высасывать из него деньги. Но работа приносит и удовлетворение», — заявила Седокова.