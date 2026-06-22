"Будет битва при Ватерлоо": адвокат семьи Тиммы предупреждает Седокову, которая снова рассказывает о своих страданиях
Конфликт вокруг наследства трагически погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы становится все острее. Пока Анна Седокова жалуется на травлю и ненависть общества, адвокат семьи спортсмена обещает ей "битву при Ватерлоо" в суде.
Анна Седокова решила рассказать, как на нее повлияло отношение общества после смерти Тиммы. По ее словам, прошлый год был для нее очень тяжелым, и на фоне критики она закрылась от окружающего мира. Однако Седокова подчеркнула, что смогла взять себя в руки ради детей, хотя, по ее словам, даже время не способно залечить такие раны, сообщает TV Mail.
«У меня был тяжелый прошлый год, и я закрылась от всего. Когда про тебя снимают тысячи сюжетов на всех крупнейших телеканалах (...) Одни на этом увеличивали свою популярность, другие зарабатывали любовь и симпатии людей. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не захочет меня везти, потому что весь мир меня ненавидит. Думаешь: "Что я вам сделала, люди?"» — рассказала Седокова.
Ее откровения появились в то время, когда продолжается судебное разбирательство по поводу имущества Тиммы. Местные СМИ сообщают, что следующее судебное заседание назначено на 13 июля.
Судя по всему, жалобы Седоковой не тронули адвоката семьи Тиммы Маргариту Гаврилову. «Съездила в Останкинский суд, проверила, нет ли каких дополнений от вдовицы. Кроме копии возражения на наш иск с доводами о наличии брачного договора — ничего. Анна Владимировна, драгоценная вы наша чаровница. Мы с нетерпением ждем 13 июля. Будет битва при Ватерлоо. Вы, разумеется, знаете, какого исторического персонажа в этой схватке будете представлять? Мы идем за победой!» — написала адвокат в своем Telegram-канале.
Как известно, всемирно известная битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года, когда французский император Наполеон Бонапарт потерпел решающее поражение. Местные СМИ сообщают, что семья Тиммы подала против Седоковой два иска — о доведении Яниса до самоубийства и о признании брачного договора недействительным. Семья планирует доказать, что Седокова разрушила карьеру Тиммы, добилась переоформления всего его имущества на свое имя, а затем оставила его. После развода все квартиры Тиммы в Москве оказались в распоряжении Седоковой, которая получила от этого значительную выгоду, тогда как сын Тиммы от первого брака Кристиан ничего не унаследовал.
Анна Седокова и Янис Тимма в Америке в июле 2020 года
Когда начался судебный процесс, Седокова уже выступала с резкими заявлениями в адрес семьи Тиммы, призывая их «отстать» от нее и не пытаться «высасывать деньги». «Я очень хотела бы, чтобы вы все от меня отстали и наконец поняли, что люди зарабатывают деньги, когда ходят на работу. Есть такое слово — приносить пользу другим. Моему ребенку 21 год, он работает на двух работах и учится. Я каждый день работаю с 14 лет. Да, работать гораздо труднее, чем присосаться к кому-то и высасывать из него деньги. Но работа приносит и удовлетворение», — заявила Седокова.
Она также пригрозила, что на каждое обвинение у нее есть подтверждающие документы. «И абсолютно точно знайте, что на каждое слово у меня есть бумажка. По каждому вопросу. Увидимся в суде, мои жадные бездельники. Посмотрим, на чьей стороне правда».
2 марта в Хорошевском районном суде Москвы началось рассмотрение иска семьи Тиммы к Седоковой о разделе совместно нажитого имущества. Истцами выступают родители спортсмена — Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша.
В июне 2025 года стало известно, что Седокова в срочном порядке подала заявление о вступлении в наследство. По словам Гавриловой, певица опасается остаться ни с чем, если брачный договор будет признан недействительным.
Адвокат рассказала, что Седокова торопится именно из-за риска отмены брачного договора. Если это произойдет, она не получит доступ к имуществу бывшего мужа. По мнению юриста, таким образом певица пытается подстраховаться и сохранить хотя бы часть активов.
32-летний Янис Тимма трагически ушел из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года в московском хостеле «Апельсин», в подъезде пятиэтажного дома на улице Сергея Макеева, на следующий день после 42-го дня рождения Седоковой. Он заселился в хостел вечером накануне, и ничто не предвещало трагедии. Владелец хостела по имени Александр заявил изданию Super, что в момент заселения Тимма был «абсолютно улыбающимся, позитивным человеком».
Прощание с Янисом Тиммой (27.12.24)
27 декабря состоялось прощание с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который ушел из жизни на прошлой неделе.
Местные СМИ сообщили, что найденный в петле Тимма совершил самоубийство. Родственники спортсмена не поверили в версию самоубийства и допускали возможность убийства. В начале января в Латвии было начато уголовное производство. 27 января в России были опубликованы результаты проверки обстоятельств смерти, согласно которым причиной смерти было указано самоубийство.