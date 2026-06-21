Актриса Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка: она показала округлившийся живот на видео
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью с миллионами поклонников: актриса опубликовала трогательное видео, в котором впервые показала округлившийся живот и подтвердила беременность.
43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью в своих социальных сетях. О будущем пополнении в семье она сообщила в пятницу в Instagram, опубликовав трогательное видео, в котором она появилась в белом платье. Сначала актриса прикрывает живот руками, а затем показывает его зрителям, подтверждая беременность. К публикации она добавила короткое сообщение: «Baby, I'm yours».
На вопрос о том, можно ли официально подтвердить беременность, представитель актрисы лаконично ответил агентству AP: «Мне кажется, что видео говорит само за себя».
Хэтэуэй состоит в браке с актером и предпринимателем Адамом Шульманом с 2012 года. Супруги воспитывают двух сыновей — десятилетнего Джонатана и шестилетнего Джека.
Еще в мае в интервью журналу Elle актриса рассказывала о семейной жизни, признаваясь, что сейчас переживает особенно гармоничный период вместе с мужем и детьми. По ее словам, семья старается максимально наслаждаться временем, проведенным вместе, пока дети по-прежнему охотно участвуют в повседневной жизни родителей.
Радостная новость появилась на фоне очень напряженного рабочего графика актрисы. В этом году выходят сразу несколько крупных проектов: уже стартовало продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada 2», а в июле состоится премьера эпической картины Кристофера Нолана «Одиссея», в которой актриса исполняет одну из главных ролей.