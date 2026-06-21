Актриса Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка: она показала округлившийся живот на видео

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй поделилась радостной новостью в своих социальных сетях. О будущем пополнении в семье она сообщила в пятницу в Instagram, опубликовав трогательное видео, в котором она появилась в белом платье. Сначала актриса прикрывает живот руками, а затем показывает его зрителям, подтверждая беременность. К публикации она добавила короткое сообщение: «Baby, I'm yours».