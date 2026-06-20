ФОТО: принцесса Кэтрин вернулась на Royal Ascot после 3-летнего перерыва - и появилась в украшении Дианы

Ее возвращение особенно ждали после отсутствия в 2024 году, когда большую часть года она не появлялась на публике из-за диагностированного в начале 2024 года рака. В прошлом году Кейт также ожидали на Royal Ascot, однако она отказалась от участия в последний момент. Источники во дворце тогда подчеркивали, что принцесса сосредоточена на восстановлении и постепенно возвращается к публичной жизни.