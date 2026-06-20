ФОТО: принцесса Кэтрин вернулась на Royal Ascot после 3-летнего перерыва - и появилась в украшении Дианы
Принцесса Кэтрин вернулась на Royal Ascot — впервые с 2023 года. Принцесса Уэльская появилась на втором дне престижных скачек вместе с мужем, принцем Уильямом.
Принцесса Кэтрин прибыла на ипподром Ascot Racecourse в составе королевской процессии — в конном экипаже вместе с герцогом и герцогиней Ричмондскими и Гордонскими.
Ее возвращение особенно ждали после отсутствия в 2024 году, когда большую часть года она не появлялась на публике из-за диагностированного в начале 2024 года рака. В прошлом году Кейт также ожидали на Royal Ascot, однако она отказалась от участия в последний момент. Источники во дворце тогда подчеркивали, что принцесса сосредоточена на восстановлении и постепенно возвращается к публичной жизни.
В январе 2025 года Кейт сообщила, что рак находится в ремиссии. При этом она откровенно говорила, что период после лечения оказался непростым этапом адаптации, несмотря на то что внешне восстановление может казаться завершенным.
Для выхода на Royal Ascot принцесса выбрала эффектное канареечно-желтое платье лондонского дизайнера Роксанда Илинчич с бантом на плече. Образ она дополнила объемной шляпой в тон от Jane Taylor, которую ей приходилось придерживать из-за ветреной погоды.
Ярко-желтый наряд оказался более смелым по оттенку, чем светло-желтое пальто-платье, в котором Кейт появилась двумя днями ранее на церемонии Garter Day. Образ вновь подчеркнул ее фирменное сочетание элегантности и современного стиля. Выбор украшений также стал отсылкой к принцессе Диане: Кейт надела ее знаменитый трехрядный жемчужный браслет.
Принц Уильям дополнил образ супруги традиционным утренним костюмом и цилиндром. На лацкане у него был желтый цветок. Появление пары тепло встретили зрители. Кейт приветствовала собравшихся из экипажа, а на комплименты ответила: «Спасибо. Надеюсь, солнце не скроется».
Король Карл III и королева Камилла возглавили королевскую процессию в первом экипаже. Вместе с ними ехали леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто. На мероприятии также присутствовали мать принцессы Кейт, 71-летняя Кэрол Миддлтон, и ее невестка Ализе Тевене, жена Джеймса Миддлтона.
В этот день проходили скачки Prince of Wales’ Stakes. Принц Уильям вручил трофей жокею Уильяму Бьюику, который победил на лошади Ombudsman.
Royal Ascot стал частью насыщенного месяца для британской королевской семьи. В начале июня родственники собрались на свадьбе Питера и Харриет 6 июня, затем 13 июня прошла церемония Trooping the Colour по случаю официального дня рождения короля Карла III, а спустя несколько дней семья появилась на Garter Day в Виндзорском замке.