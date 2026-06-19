Максиму Галкину исполнилось 50 лет: Алла Пугачева поздравила мужа редким совместным фото

Последние годы жизнь артиста тесно связана не только с творчеством, но и с его общественной позицией. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Галкин публично выступил против войны. Вскоре он вместе с семьей покинул Россию и обосновался за границей. Сначала семья жила в Израиле, а затем на Кипре. Галкин продолжил международные гастроли и неоднократно высказывался против военных действий.