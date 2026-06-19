Максиму Галкину исполнилось 50 лет: Алла Пугачева поздравила мужа редким совместным фото
Максим Галкин отметил 50-летний юбилей. В честь дня рождения шоумена его супруга Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое совместное фото и оставила короткое, но трогательное поздравление.
На опубликованном снимке супруги позируют вместе перед камерой. Алла Пугачева подписала фотографию словами: «Моему любимому 50. Живем дальше», сопроводив публикацию сердечками.
18 июня Галкин отметил круглую дату — артисту исполнилось 50 лет. По случаю юбилея он также поделился новыми фотографиями в своих социальных сетях. Среди первых его поздравили друзья, коллеги и поклонники, а также дочь Пугачевой Кристина Орбакайте.
Максим Галкин родился в 1976 году и за несколько десятилетий стал одним из самых известных российских телеведущих, юмористов и пародистов. Особую популярность ему принесли телевизионные проекты, концертные выступления и авторские программы. В 2011 году он официально зарегистрировал брак с Аллой Пугачевой, а спустя два года у пары появились двойняшки Лиза и Гарри.
Последние годы жизнь артиста тесно связана не только с творчеством, но и с его общественной позицией. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Галкин публично выступил против войны. Вскоре он вместе с семьей покинул Россию и обосновался за границей. Сначала семья жила в Израиле, а затем на Кипре. Галкин продолжил международные гастроли и неоднократно высказывался против военных действий.
Осенью 2022 года Министерство юстиции России внесло Галкина в реестр так называемых иностранных агентов. После этого Алла Пугачева публично поддержала мужа и призвала включить в этот список и ее. Сама певица также неоднократно выступала с антивоенными заявлениями и критиковала происходящее.