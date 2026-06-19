Мишель Обама довела зал до слез, ее дочь Малия тоже не смогла сдержать эмоций: что произошло в Чикаго
Малия Обама редко появляется на публике, поэтому ее выход 18 июня вместе с младшей сестрой Сашей сразу привлек внимание. Сестры пришли поддержать своих родителей, Мишель и Барака Обаму, на торжественном открытии Президентского центра Обамы в Чикаго. Для семьи это стало важным событием — с яркими выступлениями знаменитостей, трогательными речами и моментами, которые не оставили равнодушными гостей церемонии.
На открытии семья Обамы появилась в полном составе. В программе были выступления известных артистов, среди которых Джон Ледженд, Дженнифер Хадсон, Боно, Марк Энтони, Кристина Агилера и Эдди Веддер. Среди гостей также были Билл и Хиллари Клинтон, Опра Уинфри, Гейл Кинг, Том Хэнкс и Стивен Спилберг.
27-летняя Малия выбрала стильный образ: объемный серый жакет строгого кроя, подчеркнутый на талии, темно-серую мини-юбку и туфли в тон. Ее длинные каштаново-рыжие волосы были распущены, что дополняло сдержанный и элегантный образ. 25-летняя Саша появилась в кремовом топе с открытыми плечами и миди-юбке в тон, дополнив наряд широким коричневым ремнем и черными туфлями с заклепками. Волосы она собрала в гладкую прическу half-up, half-down. Редкий совместный выход сестер публика встретила тепло: он напомнил, что дочери бывшего президента давно живут частной жизнью, но продолжают поддерживать семейное наследие.
Президентский центр Обамы расположен в южной части Чикаго. Это большой комплекс, в который входят музей, посвященный историческому президентству Обамы, общественные парковые пространства, несколько концертных и событийных площадок, новый филиал Чикагской публичной библиотеки, баскетбольная площадка и заведения питания. Центр должен рассказывать историю Барака и Мишель Обамы, их достижений, а также людей и событий, которые повлияли на их наследие. Торжественное открытие совпало с празднованием Дня освобождения рабов в США — Juneteenth, а праздничные мероприятия были запланированы на все выходные.
Во время церемонии Мишель Обама произнесла эмоциональную речь, которая растрогала многих гостей, включая ее дочь Малию.
Бывшая первая леди говорила о гордости за своих дочерей, которых ласково назвала своими «малышками», а также отметила преданность Барака, его оптимизм и внутренние принципы. Вспоминая их совместную жизнь, она сказала: «Много лет назад ты говорил мне, что не можешь обещать мне весь мир, но можешь обещать интересную жизнь. И, конечно, ты превзошел сам себя и в итоге дал мне и то и другое».
Барак Обама в своей речи не обошелся без юмора. Он рассказал, что Мишель заранее отказалась показать ему текст своего выступления. «Она поступила со мной жестоко. Она не дала мне увидеть свою речь, знала, что заставит меня расчувствоваться, и все равно это сделала», — пошутил он. Бывший президент также поблагодарил Мишель за поддержку и признался, что рядом с ней он всегда становится лучше.
Малия и Саша выросли в Чикаго, а затем переехали в Вашингтон, когда Барак Обама стал президентом в 2009 году. Их детство и подростковые годы проходили под пристальным вниманием публики. Мишель не раз откровенно говорила о том, насколько сложно было растить дочерей в Белом доме и одновременно пытаться дать им как можно более нормальную жизнь. В одном из подкастов она признавалась, что хотела дать девочкам достаточно свободы, чтобы они могли быть обычными подростками, но при этом постоянно переживала, что они окажутся на страницах светской хроники просто из-за того, что делают то же самое, что и другие дети их возраста. По словам Мишель, вокруг дочерей было важно создать круг доверия, чтобы они могли жить более сбалансированной жизнью.
Сейчас обе сестры живут в Лос-Анджелесе и строят собственные пути. Малия развивает карьеру в кино: она работала сценаристкой над сериалом Дональда Гловера Swarm, а в 2023 году дебютировала как режиссер с короткометражным фильмом The Heart. Несмотря на растущую профессиональную известность, Малия предпочитает не афишировать свою работу и использует имя Малия Энн. Мишель рассказывала в своем подкасте IMO, который ведет вместе с братом Крейгом Робинсоном, что Малия «никогда не приглашает нас ни на что, что делает», подчеркивая ее стремление к самостоятельности.
Саша, в свою очередь, окончила Университет Южной Калифорнии, куда перевелась из Мичиганского университета, а недавно получила степень магистра. О ее нынешних занятиях известно меньше: она, как и сестра, предпочитает оставаться непубличной, а семья уважает ее право на приватность.
62-летняя Мишель Обама сейчас все чаще размышляет о новом этапе своей жизни — и личной, и профессиональной. Вернувшись в публичное пространство с новыми проектами, в том числе подкастом и книгой о моде The Look, она недавно призналась, что этот этап может стать для нее последней большой профессиональной главой. «Выбор, который я делаю сейчас, будет для меня — не для мужа, не для детей, не для страны, не для мира, потому что это и есть тот самый момент», — сказала она, подчеркнув, что считает важным вовремя отойти в сторону и дать дорогу новому поколению.
Генеральный директор Фонда Обамы Валери Джарретт назвала церемонию открытия «не похожей ни на одну другую — наполненной музыкой, выступлениями и надеждой». Она выразила надежду, что это событие вдохновит людей по всему миру поверить в собственную способность менять свои сообщества.