Мишель Обама довела зал до слез, ее дочь Малия тоже не смогла сдержать эмоций: что произошло в Чикаго

Малия и Саша выросли в Чикаго, а затем переехали в Вашингтон, когда Барак Обама стал президентом в 2009 году. Их детство и подростковые годы проходили под пристальным вниманием публики. Мишель не раз откровенно говорила о том, насколько сложно было растить дочерей в Белом доме и одновременно пытаться дать им как можно более нормальную жизнь. В одном из подкастов она признавалась, что хотела дать девочкам достаточно свободы, чтобы они могли быть обычными подростками, но при этом постоянно переживала, что они окажутся на страницах светской хроники просто из-за того, что делают то же самое, что и другие дети их возраста. По словам Мишель, вокруг дочерей было важно создать круг доверия, чтобы они могли жить более сбалансированной жизнью.