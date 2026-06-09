Победа, которая вошла в историю: фанаты "Евровидения" вспомнили феномен Рыбака и его "Fairytale"

Многие комментаторы также подчеркивают, что композиция не потеряла популярности и сегодня. Некоторые признаются, что продолжают регулярно слушать ее спустя почти два десятилетия после конкурса, тогда как большинство других победителей "Евровидения" давно исчезли из их плейлистов.