Победа, которая вошла в историю: фанаты "Евровидения" вспомнили феномен Рыбака и его "Fairytale"
Прошло уже 17 лет, но фанаты "Евровидения" продолжают спорить о выступлении Александра Рыбака. Многие уверены: его триумф был настолько убедительным, что подобного конкурса больше не было.
Победа норвежского исполнителя Александр Рыбак с песней "Fairytale" до сих пор считается одной из самых ярких в истории "Евровидения". Хотя еще до финала музыкант считался главным фаворитом конкурса, спустя годы поклонники продолжают удивляться не самому факту победы, а ее масштабу.
Поводом для новых обсуждений стала дискуссия на Reddit, где фанаты конкурса напомнили, что 2009 год был одним из самых сильных по составу участников. Среди наиболее запомнившихся песен пользователи назвали "Is It True?", "Dum Tek Tek", "Always", "Rändajad" и "Jan Jan".
По мнению многих поклонников, именно высокий уровень конкуренции делает успех Рыбака еще более впечатляющим. Они отмечают, что "Fairytale" не просто оказалась лучшей песней года, а сумела уверенно доминировать среди большого количества сильных участников.
Многие комментаторы также подчеркивают, что композиция не потеряла популярности и сегодня. Некоторые признаются, что продолжают регулярно слушать ее спустя почти два десятилетия после конкурса, тогда как большинство других победителей "Евровидения" давно исчезли из их плейлистов.
В обсуждении вспомнили и причины успеха норвежского артиста. Поклонники считают, что важную роль сыграли его харизма, энергичное выступление, игра на скрипке и легко запоминающийся припев. Как отметил один из пользователей, Рыбак буквально притягивал внимание камеры, а зрители традиционно любят яркие скрипичные партии.
Особое место в истории конкурса этой победе обеспечивает и результат голосования. В финале Рыбак набрал 387 баллов — на тот момент это был абсолютный рекорд "Евровидения". Достижение оставалось непревзойденным до изменения системы подсчета голосов в 2016 году.
Фанаты также сравнили этот триумф с другими знаменитыми победами конкурса. В частности, многие поставили его в один ряд с победой Лорин и ее песней "Euphoria", которую также считали практически гарантированным победителем еще до финала.
Сегодня "Fairytale" остается одной из самых популярных песен за всю историю "Евровидения". Композиция входит в пятерку самых прослушиваемых треков конкурса на Spotify и продолжает пользоваться популярностью во многих странах Европы.