Самая высокооплачиваемая актриса года призналась, чего ей не хватает даже с миллионами
Скарлетт Йоханссон призналась, что больше не верит в идеальный баланс между работой и личной жизнью. По словам актрисы, даже при большом успехе всегда остается сфера, где чего-то не хватает, и главное — научиться не требовать от себя невозможного.
В интервью CBS Sunday Morning Скарлетт Йоханссон рассказала, что в ее жизни всегда где-то есть «дефицит» — несмотря на огромный профессиональный успех.
«Думаю, признание того, что баланса между работой и личной жизнью не существует, — это в каком-то смысле первый шаг к тому, чтобы к нему приблизиться, потому что это невозможно», — сказала звезда Marvel.
«Всегда есть что-то, какая-то сфера, где есть дефицит. И, думаю, нужно... я научилась быть к себе добрее. Невозможно делать все эти вещи постоянно. И поэтому остается вопрос: достаточно ли этого?»
«Кто-то однажды сказал мне: "Если ты успешен как родитель примерно в 75% случаев, это уже хорошо". Если ты в 75% случаев делаешь все правильно, значит, ты уже выигрываешь. И, наверное, это правда», — сказала Йоханссон в интервью CBS Sunday Morning.
По данным Forbes, в 2025 году Йоханссон заработала 43 миллиона долларов и была названа самой высокооплачиваемой актрисой 2025 года.
Сейчас Йоханссон совмещает брак с комиком Колином Джостом, воспитание двоих детей, развитие собственного бренда по уходу за кожей и актерскую карьеру.
Йоханссон и Джост, наиболее известный по работе в Saturday Night Live, поженились в октябре 2020 года. В августе 2021 года у пары родился сын Космо.
Ранее актриса Marvel была замужем за актером Райаном Рейнольдсом с 2008 по 2011 год и за французским журналистом Роменом Дориаком с 2014 по 2017 год. У Дориака и Йоханссон есть 11-летняя дочь Роуз. Для Джоста это первый брак.
Звезда «Черной вдовы» выросла в скромных условиях. В интервью Entertainment Tonight в 2017 году она призналась, что ее семья из шести человек жила на социальные пособия.
«Мы жили на пособие, у нас были продуктовые талоны. Мои родители растили четверых детей в малообеспеченной семье на Манхэттене. Так что это было непросто», — сказала тогда Йоханссон.
Йоханссон стала знаменитой в начале 2000-х. В интервью People в апреле актриса рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, оказавшись в центре внимания в юном возрасте. «Думаю, расти в индустрии развлечений и быть двадцатилетней женщиной в начале 2000-х под пристальным вниманием публики — в целом это было очень жесткое время. Женщин тогда буквально разбирали по частям из-за их внешности, и в то время это считалось социально приемлемым. Это было тяжело. Очень многое было завязано на том, как женщины выглядят. И то, что тогда предлагалось женщинам моего возраста с точки зрения актерских ролей и возможностей, было гораздо более ограниченным, чем сейчас», — сказала Йоханссон.