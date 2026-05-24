Самая высокооплачиваемая актриса года призналась, чего ей не хватает даже с миллионами

Йоханссон стала знаменитой в начале 2000-х. В интервью People в апреле актриса рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, оказавшись в центре внимания в юном возрасте. «Думаю, расти в индустрии развлечений и быть двадцатилетней женщиной в начале 2000-х под пристальным вниманием публики — в целом это было очень жесткое время. Женщин тогда буквально разбирали по частям из-за их внешности, и в то время это считалось социально приемлемым. Это было тяжело. Очень многое было завязано на том, как женщины выглядят. И то, что тогда предлагалось женщинам моего возраста с точки зрения актерских ролей и возможностей, было гораздо более ограниченным, чем сейчас», — сказала Йоханссон.