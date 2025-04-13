"Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!" Максим Галкин отреагировал на удар по городу Сумы
Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его словам, погибли больше 20 человек. Больше 80 человек получили ранения. Среди раненых семь детей.
О потерях также сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что Сумы подверглись нескольким атакам. "Суспільне" сообщает о двух взрывах в городе, передает "Радио Свобода".
"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения", — рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.
Украинские Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места обстрела. На кадрах виден сильный пожар в одном из районов Сум. Некоторые украинские СМИ сообщают, что под удар попал троллейбус в центре города.
Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, ракеты попали в жилые дома, образовательные учреждения и припаркованные автомобили. "Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы", — написал Зеленский.
Российский шоумен Максим Галкин тоже отреагировал на трагедию. "Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!
Как это возможно? Десятки погибших. Сумы - душой с вами. Соболезнования семьям погибших. Дай Бог выкарабкаться пострадавшим!" - написал он в Instagram.