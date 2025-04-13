"Еще одна российская ракета в светлый православный праздник?!" Максим Галкин отреагировал на удар по городу Сумы

Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, ракеты попали в жилые дома, образовательные учреждения и припаркованные автомобили. "Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы", — написал Зеленский.