И не только на завтрак: кому особенно полезно регулярно есть яйца - пять категорий людей
Яйца могут быть особенно полезны пожилым людям, беременным женщинам, тем, кто регулярно занимается спортом, пытается похудеть или испытывает высокие умственные нагрузки.
Яйца богаты полноценным белком, витаминами и минералами. Они могут стать частью сбалансированного рациона наряду с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и другими продуктами, богатыми питательными веществами. Оптимальное количество зависит от общего рациона и состояния здоровья человека.
Пожилые люди
С возрастом человек естественным образом теряет мышечную массу и силу. Этот процесс со временем может привести к саркопении - заболеванию, характеризующемуся прогрессирующей потерей мышечной массы и физической силы. Достаточное количество качественного белка в течение дня помогает пожилым людям поддерживать мышцы и сохранять физическую активность.
Яйца содержат полноценный белок со всеми девятью незаменимыми аминокислотами, необходимыми организму, отмечает Healthline. В одном крупном яйце содержится около 6 граммов белка, а также лейцин - аминокислота, участвующая в стимуляции синтеза мышечного белка.
Кроме того, яйца обеспечивают организм питательными веществами, значение которых с возрастом возрастает. Витамин D поддерживает здоровье костей и мышц, витамин B12 помогает сохранять здоровье нервных клеток и участвует в кроветворении, а холин необходим для нормальной работы мозга и нервной системы.
Пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями уровня липидов в крови стоит обсудить употребление яиц с врачом в рамках общего плана питания.
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Люди, которые хотят похудеть
Яйца могут быть полезны и тем, кто следит за весом: благодаря высокому содержанию белка они помогают дольше сохранять чувство сытости. По данным Medical News Today, белок стимулирует выработку гормонов, связанных с насыщением, что может уменьшить чувство голода и желание перекусывать в течение дня.
Издание EatingWell отмечает, что яйца содержат много питательных веществ при относительно невысокой калорийности. В сочетании с овощами и цельнозерновыми продуктами они позволяют приготовить сытное и сбалансированное блюдо, обеспечивающее организм энергией на длительное время.
Люди, которые регулярно занимаются спортом
Тем, кто занимается физическими упражнениями, необходимо достаточное количество белка для восстановления мышечной ткани, роста мышц и восстановления после тренировок.
Яичный белок обладает высокой биологической ценностью: он содержит незаменимые аминокислоты в пропорциях, которые организм может эффективно использовать. Кроме того, яйца богаты витаминами группы B, селеном и другими микроэлементами, участвующими в нормальном энергетическом обмене и работе клеток.
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Активным людям рекомендуется распределять потребление белка в течение дня, а не получать большую его часть за один прием пищи. Оптимальное количество яиц зависит от общей потребности в белке, интенсивности тренировок, рациона и состояния здоровья.
Беременные женщины
Яйца особенно ценны во время беременности, поскольку относятся к наиболее богатым природным источникам холина среди распространенных продуктов питания. Холин играет важную роль в развитии мозга и спинного мозга плода, а также поддерживает работу печени, мозга и нервной системы матери.
В одном крупном яйце содержится примерно 150 мг холина. Это помогает обеспечить повышенную потребность организма в данном веществе во время беременности.
Беременным женщинам важно соблюдать правила пищевой безопасности: яйца следует правильно хранить и тщательно готовить, чтобы снизить риск пищевых инфекций, в том числе сальмонеллеза.
Люди, занятые интенсивной умственной работой
Студенты и люди, чья работа требует постоянной концентрации внимания, также могут получить пользу от сбалансированного питания, обеспечивающего организм веществами, необходимыми для нормальной работы мозга. Яйца содержат холин, который организм использует для выработки ацетилхолина - нейромедиатора, участвующего в процессах памяти, обучения, концентрации внимания и контроля мышц.
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Кроме того, в яйцах есть витамин B12 и фолат, поддерживающие нормальную работу нервной системы, а также лютеин - каротиноид, связанный со здоровьем глаз и изучаемый на предмет его возможной роли в поддержании когнитивных функций.
Сами по себе яйца не способны улучшить умственную работоспособность, однако в составе разнообразного и сбалансированного рациона они могут стать удобным источником нескольких важных для мозга и нервной системы питательных веществ.