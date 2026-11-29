Яйца могут быть полезны и тем, кто следит за весом: благодаря высокому содержанию белка они помогают дольше сохранять чувство сытости. По данным Medical News Today, белок стимулирует выработку гормонов, связанных с насыщением, что может уменьшить чувство голода и желание перекусывать в течение дня.