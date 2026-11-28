Мужчины, страдающие алкогольной и другими видами зависимости, нередко лгут о своих проблемах не только окружающим, но и самим себе. Консультант по зависимостям, соавтор книги "30 дней трезвости" Агрис Стартс в интервью порталу Jauns.lv рассказал, почему мужчины часто отрицают наличие зависимости и скрывают ее от близких. По словам специалиста, многие мужчины убеждены, что у них нет проблем с алкоголем, хотя на самом деле последний раз они обходились без спиртного 30 дней подряд еще в подростковом возрасте.