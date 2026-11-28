"У меня нет проблем с алкоголем!" Эксперт объяснил, почему мужчины обманывают даже самих себя
Многие мужчины годами убеждают себя и близких, что могут контролировать выпивку. Консультант по зависимостям Агрис Стартс рассказал, почему отрицание проблемы становится одним из главных препятствий на пути к выздоровлению.
Мужчины, страдающие алкогольной и другими видами зависимости, нередко лгут о своих проблемах не только окружающим, но и самим себе. Консультант по зависимостям, соавтор книги "30 дней трезвости" Агрис Стартс в интервью порталу Jauns.lv рассказал, почему мужчины часто отрицают наличие зависимости и скрывают ее от близких. По словам специалиста, многие мужчины убеждены, что у них нет проблем с алкоголем, хотя на самом деле последний раз они обходились без спиртного 30 дней подряд еще в подростковом возрасте.
К сожалению, многие рассуждают примерно так: "У кого угодно могут быть проблемы с алкоголем, но только не у меня. Вот у всех остальных - да!" Стартс согласился с тем, что отрицание алкогольной зависимости, ее сокрытие и замалчивание относятся к числу наиболее серьезных проблем.
Только когда мужчина наконец осознает, что у него есть зависимость, можно начинать лечение. "Это абсолютно фундаментальная основа", - подчеркнул консультант.
Осознанная и неосознанная ложь
Одна из особенностей поведения людей с зависимостями - привычка лгать. Причем делают они это часто и в самых разных ситуациях. Ложь может быть как осознанной, так и неосознанной.
"Мужчина начинает лгать себе и окружающим о том, какова настоящая причина употребления алкоголя и сколько он на самом деле выпивает. Когда он доходит до состояния, в котором уже следовало бы критически оценить ситуацию и признать наличие проблемы, начинает происходить нечто чрезвычайно интересное", - рассказывает Стартс.
Жене не рассказывает о серьезных проблемах
По словам специалиста, мужчина может признать наличие зависимости только перед специалистами, к которым обращается за помощью и которым платит за услуги.
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"Я спрашиваю: "Ты сказал жене, что посещаешь специалиста и у тебя серьезные проблемы?" Он отвечает: "Нет!" Получается лишь частичное признание", - приводит пример консультант.
Таким образом, жизнь в отрицании и попытки убедить окружающих, что алкогольная зависимость человека не касается, сами по себе являются тревожным признаком того, что в его жизни действительно что-то не так.
Если с алкоголем нет проблем, зачем о них говорить?
Как же окружающим понять, что за отрицанием скрывается серьезная проблема? "Как отличить тех, у кого есть проблемы с алкоголем, от тех, у кого их нет? Давайте будем честными: если у тебя нет проблем с алкоголем, ты его не употребляешь и не рассуждаешь на подобные темы. Ты просто не пьешь!" - считает Стартс.
Консультант скептически относится к людям, которые регулярно употребляют алкоголь, но при этом уверяют, что в их жизни все в порядке. "Есть люди, которые пьют и отрицают, что у них есть проблемы", - отмечает он.
Выпить ведро алкоголя - не значит быть настоящим мужчиной
По словам специалиста, мужчины часто склонны соревноваться друг с другом. В результате способность выпить большое количество алкоголя и при этом сохранить более или менее адекватное поведение иногда воспринимается как проявление мужественности.
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"Сложилась ситуация, когда о мужественности нередко судят по тому, сколько мужчина может выпить и при этом не стать слишком глупым. У меня есть подозрение, что это напрямую связано с советскими временами, когда у нас долгое время господствовало пьянство. Эта привычка глубоко укоренилась", - говорит Стартс.
Однако способность переносить большие дозы алкоголя, то есть высокий уровень толерантности к спиртному, никак не свидетельствует о силе мужчины. "Если кто-то способен выпить ведро алкоголя, это скорее говорит о том, что он годами тренировался это делать. Это никак не характеризует его здоровье - ни психическое, ни физическое - с лучшей стороны.
Человек может быть очень спортивным и накачанным, но возникает вопрос: от чего он пытается убежать, если так много пьет? Какая за этим стоит боль?" - рассуждает консультант.
По его словам, в вопросах мужского здоровья одинаково важны как физическое состояние, так и психологическое благополучие.
Тело мужчины - его рабочий инструмент
Стартс сравнивает заботу о здоровье с необходимостью следить за рабочим инструментом. При этом внешнее благополучие далеко не всегда означает отсутствие проблем. "У человека могут быть совершенно сгнившие зубы, но они не болят, потому что он принимает таблетки или употребляет алкоголь. Но точно так же у него могут быть белые, красивые зубы, которые на самом деле постоянно болят", - приводит пример специалист.
Он напоминает известную поговорку о здоровом теле и здоровом духе: обе составляющие должны находиться в равновесии.
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"Мужчина должен уметь заботиться как о своем теле в качестве рабочего инструмента, так и о психическом здоровье. В зависимости от состояния его психического здоровья будет складываться и состояние тела, и отношения, и все остальное", - заключил Агрис Стартс.