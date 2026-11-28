Не чесноком и имбирем едиными: как на самом деле укрепить иммунитет ребенка в сезон вирусов
Осенью и зимой, когда активно циркулируют различные вирусы, родители все чаще задумываются о том, как защитить детей от болезней. Многие делают ставку на витамины, пищевые добавки, имбирные напитки и другие продукты, надеясь укрепить иммунитет ребенка. Однако работа иммунной системы зависит не от одного конкретного продукта или витамина, а от совокупности повседневных привычек.
О том, как с помощью питания и образа жизни поддержать детский иммунитет, рассказывает сертифицированный специалист по питанию, эксперт Rimi Bērniem Виктория Янсоне.
Полноценное питание и здоровые повседневные привычки
Одним из важнейших факторов, влияющих на работу иммунной системы, является разнообразное и полноценное питание. С приближением сезона вирусов родители нередко стараются включать в рацион ребенка больше чеснока, имбиря, лимонов и других продуктов, которым приписывают свойства укреплять иммунитет. Хотя они могут стать хорошим дополнением к рациону, ни один продукт не способен обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.
Эксперт Rimi Bērniem подчеркивает, что самое важное - обеспечить регулярное и сбалансированное питание. Ребенок должен полноценно питаться не менее трех раз в день, получая продукты из разных пищевых групп.
Не менее важны достаточное количество сна, употребление воды и баланс между учебой, физической активностью и отдыхом. Многим детям школьного возраста необходимо спать не менее девяти часов в сутки, тогда как постоянная усталость и чрезмерная нагрузка могут влиять на способность организма справляться с внешними факторами.
По словам Виктории Янсоне, здоровые повседневные привычки помогают организму лучше бороться с инфекциями, а также могут влиять на тяжесть течения заболевания и продолжительность выздоровления.
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Какие питательные вещества необходимы ребенку?
Особое внимание специалист рекомендует уделять белкам. Они необходимы для формирования различных структур и веществ в организме, в том числе для нормальной работы иммунной системы. Поэтому в рационе ребенка должны регулярно присутствовать продукты, богатые белком.
Например, если на обед ребенок ест макароны с кетчупом, блюдо можно дополнить мясным фаршем или яйцом. Не обязательно готовить сложные блюда - иногда достаточно добавить к привычной еде один полезный ингредиент.
Среди витаминов особенно важен витамин А, необходимый для нормального функционирования слизистых оболочек. Они являются одним из защитных барьеров организма, препятствующих проникновению микроорганизмов. Для получения витамина А и его предшественников рекомендуется регулярно включать в рацион разноцветные овощи, особенно оранжевые, красные и желтые, например тыкву и морковь.
Витамин С помогает организму лучше усваивать железо, особенно из продуктов растительного происхождения. Поэтому важно обращать внимание не только на содержание отдельных витаминов, но и на сочетание продуктов. Например, мясное блюдо можно дополнить салатом из сладкого перца или квашеной капустой, которые являются хорошими источниками витамина С.
В детском рационе также должны присутствовать продукты, содержащие железо и цинк. Железо необходимо для транспортировки кислорода в организме, а цинк играет важную роль в нормальной работе иммунной системы. Источниками железа являются нежирное мясо, бобовые, например чечевица и нут, а также печень. Цинк содержится в орехах, семенах, яйцах и других продуктах, богатых белком.
Особенно ценными продуктами эксперт называет тыкву, квашеную капусту и печень. Тыква содержит бета-каротин, из которого организм образует витамин А, квашеная капуста - витамин С, а печень богата железом, витамином А и белком.
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Важную роль в работе иммунной системы играет и витамин D. Поскольку получить его в достаточном количестве исключительно из пищи очень сложно, детям может потребоваться дополнительный прием витамина D в виде пищевой добавки.
Свежий воздух и физическая активность тоже важны
Помимо полноценного питания и сна, для здоровья ребенка необходимы регулярная физическая активность и пребывание на свежем воздухе. Виктория Янсоне отмечает, что важно не только выходить на улицу, но и регулярно проветривать помещения. Это обеспечивает приток свежего воздуха и помогает снизить концентрацию различных микроорганизмов в помещении.
Физическая активность важна как для физического, так и для психического здоровья. Особенно осенью и зимой, когда дни становятся короче, а погода не всегда располагает к прогулкам, необходимо сохранять подвижность. При этом вовсе не обязательны интенсивные спортивные тренировки. Достаточно прогулок, поездок на велосипеде, посещения бассейна или даже совместных танцев дома.
Чем кормить ребенка, если он уже заболел?
Во время болезни также важно уделять внимание питанию, однако следует учитывать, что аппетит ребенка может снижаться. Он может чувствовать усталость, отказываться от привычных блюд и отдавать предпочтение сладостям и другим лакомствам. Тем не менее важно следить, чтобы его рацион не состоял исключительно из сладкого.
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Самое главное во время болезни - употреблять достаточное количество жидкости. Это необходимо для нормальной работы организма и слизистых оболочек, особенно если у ребенка болит горло или наблюдаются другие симптомы простуды.
Хорошим вариантом могут стать бульоны и супы, например куриный суп с овощами. Вместе с ним ребенок получает как жидкость, так и различные питательные вещества. Если в супе есть мясо, организм дополнительно получает белок, необходимый для нормального функционирования и восстановления.
Эксперт подчеркивает, что во время болезни не нужно резко увеличивать дозировки витаминов в надежде быстрее справиться с вирусом. Прием повышенных доз витамина С после появления симптомов заболевания не всегда дает ожидаемый эффект. Вместо этого ребенку можно предложить ягоды, апельсины и другие фрукты или овощи, содержащие этот витамин.
То же самое касается витамина D - при заболевании не следует самостоятельно увеличивать его дозировку. Важно продолжать заботиться о полноценном питании ребенка, обеспечивать достаточное потребление жидкости и соблюдать рекомендации врача относительно приема пищевых добавок.