Физическая активность важна как для физического, так и для психического здоровья. Особенно осенью и зимой, когда дни становятся короче, а погода не всегда располагает к прогулкам, необходимо сохранять подвижность. При этом вовсе не обязательны интенсивные спортивные тренировки. Достаточно прогулок, поездок на велосипеде, посещения бассейна или даже совместных танцев дома.