В этом отношении стоит обратить внимание на квашеную капусту. Она стоит недорого, продается практически в любом магазине и давно стала привычным продуктом во многих семьях. Однако далеко не все знают, что у этого повседневного блюда есть особые свойства, которые могут оказаться полезными для многих людей, пишет издание Odżywianie Wprost.