Вкусный и дешевый продукт для укрепления иммунитета в Латвии доступен каждому
Этот дешевый продукт продается практически в каждом латвийском магазине, но многие недооценивают его пользу. Диетологи объяснили, почему квашеная капуста особенно важна для пожилых людей и как она влияет на иммунитет и кишечник.
Зимой людям, и особенно пожилым, необходимо уделять повышенное внимание своей иммунной системе. С возрастом естественные защитные силы организма постепенно ослабевают, поэтому пенсионеры становятся более восприимчивыми к инфекциям и значительно дольше восстанавливаются после болезней. Именно поэтому ежедневная поддержка иммунитета, в том числе с помощью полноценного питания, приобретает особое значение.
В этом отношении стоит обратить внимание на квашеную капусту. Она стоит недорого, продается практически в любом магазине и давно стала привычным продуктом во многих семьях. Однако далеко не все знают, что у этого повседневного блюда есть особые свойства, которые могут оказаться полезными для многих людей, пишет издание Odżywianie Wprost.
Для укрепления иммунитета в рацион вполне можно включать квашеные овощи. Они являются естественным источником так называемых молочнокислых бактерий, которые помогают поддерживать нормальную работу кишечника. А это, в свою очередь, непосредственно влияет на иммунитет. Один из лучших вариантов среди таких продуктов - обычная квашеная капуста.
"Порция этой капусты весом 150 граммов содержит множество ценных питательных веществ: 4 грамма клетчатки, 22 миллиграмма витамина С, 35 микрограммов фолатов, 250 миллиграммов калия и 2,22 миллиграмма железа. Кроме того, в ней содержатся полезные бактерии и молочная кислота, образующаяся в процессе ферментации", - объяснил диетолог, доктор Бартош Кульчинский в своем видео на YouTube.
Читайте продолжение после рекламы
Специалист по питанию также упомянул исследование 2018 года "Lacto-fermented sauerkraut improves symptoms in IBS patients independent of product pasteurisation - a pilot study". Оно подтвердило, что квашеная капуста действительно может положительно влиять на здоровье кишечника.
"Я говорю об исследовании, в котором у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) после употребления квашеной капусты в целом улучшилось самочувствие. В частности, уменьшились неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта", - подчеркнул диетолог.
Квашеная капуста также может помочь справиться с запорами - одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем среди пожилых людей. В целом она способствует нормальной работе кишечника. Но это еще не все: приготовленная таким способом капуста может также уменьшать воспалительные процессы.
Квашеные продукты сохраняют почти все ценные питательные вещества. Кроме того, кислая среда помогает витамину С дольше оставаться стабильным. Такие продукты поддерживают иммунную систему и помогают организму лучше синтезировать и усваивать питательные вещества, то есть повышают их биодоступность. Им также приписывают антибактериальные и противовирусные свойства.
Квашеные продукты являются и хорошим источником антиоксидантов. Они помогают организму избавляться от избытка свободных радикалов, сообщает Национальный центр питания.
Какие еще продукты можно квасить?
Оказывается, квасить можно не только капусту и огурцы. В наших широтах чаще всего выбирают именно эти овощи, однако список продуктов, подходящих для ферментации, гораздо шире.
Читайте продолжение после рекламы
Для квашения также хорошо подходят свекла, морковь, лук, лук-порей, кабачки, помидоры черри и сладкий перец. Мало кто знает, что можно квасить и фрукты. Для этого отлично подходят лимоны, яблоки, сливы и груши.
Осень - идеальное время для квашения, поскольку именно сейчас в нашем распоряжении больше всего свежих овощей и фруктов.
Почему пожилым людям стоит есть квашеные продукты и как они влияют на иммунитет
С возрастом естественные защитные силы организма ослабевают, поэтому пожилые люди становятся более восприимчивыми к инфекциям и медленнее восстанавливаются после болезней.
Квашеные продукты являются естественным источником молочнокислых бактерий, которые помогают поддерживать нормальную работу кишечника.
Это, в свою очередь, способствует укреплению иммунитета. Кроме того, таким продуктам приписывают антибактериальное и противовирусное действие. Они помогают организму лучше усваивать питательные вещества и обеспечивают его антиоксидантами, способствующими нейтрализации свободных радикалов.
Читайте продолжение после рекламы
Чем полезна квашеная капуста и какие ценные вещества она содержит?
Квашеная капуста способствует нормальной работе кишечника, помогает справляться с запорами, облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) и уменьшает воспалительные процессы.
Одна порция квашеной капусты (150 г) обеспечивает организм полезными бактериями и молочной кислотой, а также содержит:
- клетчатку;
- витамин С (кислая среда, образующаяся в процессе квашения, помогает сохранить его стабильность);
- фолаты;
- калий;
- железо.